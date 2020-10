Lorsque Brooke Wells arrivera à Aromas, en Californie pour les CrossFit Games 2020, elle fera sa sixième apparition consécutive au plus grand événement du sport. Elle a déjà réalisé un meilleur résultat en carrière simplement en atteignant le top cinq, mais ce n’est pas suffisant. Wells ne sera pas complaisante alors qu’elle affrontera certaines des femmes les plus en forme de la planète.

Wells s’est entretenu avec PopCulture.com après la première étape des CrossFit Games 2020 pour une discussion sur son programme d’entraînement et la lutte pour sa première place sur le podium. Elle a expliqué lors de l’interview exclusive que terminer dans le top cinq ne suffit pas. Wells ne se présentera pas simplement à l’emblématique Aromas Ranch heureux d’avoir gagné une place dans la phase finale; arriver en Californie n’était que la première étape. Elle veut gagner les CrossFit Games et s’entraîne constamment pour atteindre cet objectif.

“Je veux tellement monter sur le podium cette année et je pense que c’est l’occasion parfaite et je ne suis pas du tout complaisant”, a déclaré Wells à PopCulture. “Je ne veux pas être seulement parmi les cinq premiers. Je veux être sur le podium. J’ai terminé deuxième de la première étape et je veux faire ça ou mieux dans la deuxième étape. Donc je ne refuse certainement pas comment Je travaille dur. Au contraire, je monte en puissance. Je sais juste que l’opportunité de monter sur le podium est si proche. “

Si Wells se comporte bien tout au long du week-end et s’assure une place sur le podium, elle aura l’occasion de briser un modèle de longue date. Aucune concurrente américaine n’a terminé parmi les trois premières des Jeux depuis que Julie Foucher s’est classée troisième en 2014. Aucune n’a gagné depuis Kristan Clever en 2010. Trois des concurrentes féminines d’Aromas cette année sont originaires d’Amérique (Wells, Haley Adams et Kari Pearce) tandis que les deux autres (Tia-Clair Toomey, Katrin Tanja Davidsdottir) ont déménagé aux États-Unis depuis l’Australie et l’Islande, respectivement. Quelle que soit la façon dont les Jeux se déroulent, une femme brisera le schéma, mais Wells veut être celle qui le fera.

“Ce serait incroyable. Cela a été dans le fond de mon esprit”, a déclaré Wells. “Je pense que c’est tellement cool qu’il y a 100% de chances qu’un Américain soit sur le podium cette année, mais je veux que ce soit moi.”

Une partie de la bonne performance de Wells et de l’obtention d’une place sur le podium est son entraînement, mais un repos et une récupération appropriés seront également un facteur majeur. Elle devra s’assurer qu’elle dort bien et ne se montre pas fatiguée. Heureusement pour Wells, elle a le surnom de “Sleep Queen” pour une raison. Elle suit une routine constante chaque nuit, ce qui se traduit par un repos critique quel que soit son environnement.

“J’ai des rideaux occultants. Je prends Beam tous les soirs et je pense honnêtement que c’est juste mon style de vie”, a expliqué Wells. «Je me couche à neuf heures, je me réveille à sept heures tous les jours. Je veux dire, c’est juste comme ça que je travaille maintenant. Donc je pense que tant que vous êtes cohérent avec ça, alors c’est ‘ va commencer à se produire.

«Je dois juste fermer mon esprit la nuit. Je pense que la plupart du temps, les gens sont probablement anxieux [about] ce que vont être les entraînements ou comment ils les ont placés, “continua Wells.” Je veux dire, il y a des moments où je vais me coucher juste en pensant à un million de choses, mais il faut vraiment arrêter ça et ne pas y penser pour se reposer. “

Lorsque Wells s’alignera pour le début de chaque événement, elle le fera contre des adversaires familiers. Les cinq athlètes féminines ont une expérience antérieure aux Jeux et se sont affrontées. Wells est également très proche de Toomey et Davidsdottir en raison du partage d’un sponsor commun. Ce sont les trois principaux athlètes qui représentent la marque NOBULL et ont fait l’objet d’un court métrage, Who I’ve Always Been.

“Je pense que c’est tellement cool. Je suis tellement excité d’être avec ces deux-là”, a déclaré Wells à propos de la compétition avec Toomey et Davidsdottir. “Ce sont deux de mes meilleurs amis dans le sport et partager une expérience aussi unique avec eux va être tellement amusant. Nous sommes certainement compétitifs quand nous sommes en compétition, mais en dehors de la compétition, il n’y a personne d’autre. Je préfère y être avec moi.

“Je pense juste qu’il est important que les gens sachent que même si je veux gagner, je veux aussi le meilleur pour eux aussi. Et soutenir ces deux-là ne m’enlève rien. Si quoi que ce soit, cela nous aide tous.”

La phase finale des Jeux CrossFit 2020 aura lieu du 23 au 25 octobre. Les cinq meilleurs athlètes masculins et les cinq meilleures athlètes féminines participeront à un nombre inopiné d’événements créés par Castro. Pluto TV et le site Web des Jeux, les chaînes Facebook et YouTube fourniront une couverture en streaming tandis que CBS diffusera un bloc de deux heures samedi matin.