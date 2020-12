Un riche dessert au chocolat à déguster pendant les vacances. Dégustez ces brownies de Noël avec des fraises et de la chantilly.

Pour préparer ces délicieux brownies de Noël, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

Aérosol de cuisson

1 tasse (2 bâtonnets) de beurre

140 g de chocolat sucré (5 oz)

¼ tasse de cacao

2 tasses de sucre

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 ¼ de farine tout usage

110 gr de chocolat noir (4 oz)

½ tasse de crème épaisse

¼ de noix, hachées

Crème chantilly

Fraises

Donne 24 portions

Préparation:

Préchauffer le four à 180 ° C / 350 ° F. Saupoudrer le plat de cuisson d’huile et tapisser de papier sulfurisé.Dans une casserole à feu doux, faire fondre le beurre et le chocolat sucré en remuant constamment jusqu’à ce qu’ils fondent. Faire fondre le chocolat et c’est crémeux Transférer le chocolat dans un récipient et ajouter le cacao, la vanille et bien mélanger. Ajouter ensuite les œufs un à un sans arrêter de mélanger et jusqu’à ce qu’il ne reste plus de grumeaux. Ajouter la farine et continuer à mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient intégrés. Ajouter le mélange au plat de cuisson et à l’aide d’une spatule bien répartir le mélange. Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que vous insériez un cure-dent et qu’il en ressorte propre.Une fois terminé, sortez du four et laissez refroidir, puis démoulez et coupez. Réserver.Pour la ganache, dans une casserole chauffer la crème épaisse pendant 2-3 minutes ou jusqu’à ce qu’elle bouillonne puis l’ajouter au chocolat en remuant constamment jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu.Ranger les brownies sur une grille et les baigner avec la ganache et arroser de noix hachées, garnir de fraises et de crème fouettée, partager et déguster.

