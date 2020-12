Saturday Night Live a maintenu les bonnes vibrations avec un autre nouvel épisode de la série de sketchs comiques. L’acteur Timothée Chalamet a été l’hôte tandis que Bruce Springsteen et le E Street Band étaient l’invité musical. Étant donné que l’un des artistes les plus célèbres du pays est monté sur scène lors du récent épisode de SNL, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que les utilisateurs des médias sociaux avaient beaucoup à dire sur le tour de Springsteen en tant qu’invité musical. La première chanson de Springsteen était “Ghosts” de son nouvel album, Letter to You.

SNL a précédemment annoncé sa liste d’hôtes et d’invités musicaux pour décembre à la fin novembre. Ils ont partagé que trois nouveaux épisodes seraient diffusés au cours du mois. Le premier nouvel épisode a été diffusé le 5 décembre, dans lequel Jason Bateman était l’hôte et Morgan Wallen, qui avait une histoire dramatique très récente avec SNL, en tant qu’invité musical. Chalamet, Springsteen et le E Street Band prennent bien sûr en charge les fonctions d’accueil et d’invité musical cette semaine. Pour le dernier épisode de SNL pour 2020, Kristen Wiig, un ancien membre de la distribution de l’émission, sera l’hôte tandis que Dua Lipa sera l’invitée musicale.

De toute évidence, les fans ont été rattrapés par Springsteen et le E Street Band lors de l’épisode de cette semaine. Sur la base des réactions des téléspectateurs de SNL, ils avaient certainement quelque chose à dire sur le temps de l’interprète légendaire sur la série NBC.