Bruce Willis est de retour en action en tant qu’officier John McClane. Il est revenu à son rôle de Die Hard récemment, bien que d’une manière très différente. Willis a joué le rôle du personnage emblématique d’une publicité pour DieHard Batteries. Le clip de deux minutes présentait également Theo et Argyle, deux des personnages importants de l’original Die Hard. Même la limousine d’Argyle a fait un retour – bien qu’elle ait eu une fin malheureuse en raison d’un Humvee déchaîné.

Lorsque les fans ont vu la nouvelle publicité mettant en vedette Willis dans son rôle populaire, ils ont répondu de plusieurs manières différentes. Certains ont exprimé leur enthousiasme et ont déclaré qu’ils étaient heureux de voir McClane revenir en action, même si ce n’est que dans une courte publicité. D’autres, cependant, se sont déclarés indignés. Ils ont proclamé que Willis et les grandes entreprises devaient laisser le héros d’action tranquille et arrêter d’essayer de le ramener pour des raisons aléatoires. Le troisième groupe voulait simplement parler de la période des fêtes.

J'ai presque perdu ma merde. D'une excellente manière.

Comment n'était-ce pas une publicité de Super Bowl

La publicité de DieHard Batteries était-elle une opportunité gâchée? Certains fans ont exprimé cette opinion après avoir regardé le clip sur Twitter. Ils ont exprimé leur appréciation pour la vidéo et ont déclaré qu’elle aurait dû toucher un public beaucoup plus large. Ils voulaient savoir pourquoi certains dirigeants n’avaient pas décidé de mettre le commercial à l’avant-plan pendant le Super Bowl LV.

Est-ce une publicité de Noël ??

Meilleure publicité que j'ai vue depuis longtemps …

Chaque fois que Die Hard est mentionné à la télévision ou sur Internet, les fans commencent automatiquement à poser des questions sur la saison des vacances. Ils veulent savoir si Die Hard est un film de Noël ou si seulement Lethal Weapon peut profiter de la distinction d’être un film d’action sur le thème des vacances. Ces arguments ont refait surface lorsque DieHard Batteries a publié le clip dirigé par Willis. Entre la scène impliquant un évent de chauffage et la musique, les utilisateurs de Twitter sont revenus avec l’opinion que Die Hard est un film de Noël.

Toutes les publicités devraient être aussi divertissantes et les gens arrêteraient de les sauter.

Meilleure pire publicité que j'ai jamais vue

Lorsque l’annonce a fait surface, de nombreux fans ont eu des réactions très différentes. Certains ont qualifié la publicité de stupide, tandis que d’autres ont dit que c’était terrible d’une manière formidable. Une réponse commune était qu’il s’agissait d’une publicité que de nombreux fans éviteraient de sauter avec l’utilisation de la technologie moderne. Tivo et d’autres DVR permettent d’éviter facilement de regarder des publicités sur des programmes pré-enregistrés, mais certains fans ont exprimé l’opinion qu’ils s’arrêteraient pour regarder Willis.

pic.twitter.com/s1rcyVB3kv – La barbe de Brian McCann (@McCanns_Beard) 18 octobre 2020

pic.twitter.com/G9oDVy78xJ – HUNGRYGAMES (@PresidentMaxine) 18 octobre 2020

Il y avait plusieurs fans qui ont aimé regarder la publicité, mais ce n’était pas une opinion universelle. Étant donné que l’annonce a fait surface sur Twitter, il était inévitable que quelqu’un évoque la politique. Plus précisément, une personne a voulu utiliser la conviction que Willis soutient le président Donald Trump comme une raison pour ne pas aimer fortement la campagne publicitaire. Bien que d’autres aient simplement dit qu’ils n’aimaient pas la publicité, mais qu’ils n’avaient fourni aucune raison de leur mécontentement. Ils se sont simplement appuyés sur des Gifs animés pour transmettre leur message au reste de Twitter.

Dans l'attente de Noël!

Je vous remercie! Tellement amusant.

Die Hard est-il un film de Noël? Ce débat fait rage depuis des années, les gens pesant des deux côtés. Certains soutiennent fermement de regarder le film chaque saison des fêtes, en particulier le 24 décembre. D’autres, cependant, n’aiment pas Die Hard. Oui, ils reconnaissent que le film se déroule pendant la période des fêtes et lors d’une fête de Noël des années 1980, avec de la cocaïne. Certains utilisateurs de Twitter ne croient toujours pas que cela ne signifie pas que le film est automatiquement dans la même catégorie que Elf, Scrooged ou Just Friends.

Dieu merci, j'avais peur qu'il fasse un autre film Die Hard

J'attends un autre film R Rated Die Hard

De nombreux fans du monde entier aiment la trilogie originale Die Hard, mais ils n’ont pas les mêmes sentiments à propos des deux films les plus récents. De nombreux téléspectateurs ont beaucoup moins d’affection pour A Good Day to Die Hard and Live Free or Die Hard. Ils ont clairement exprimé ces opinions lorsque la publicité de la batterie a fait surface. De nombreux utilisateurs de Twitter ont répété qu’ils acceptaient que Willis revienne au rôle, à condition que ce ne soit pas dans un projet de long métrage.

Il ne fera pas Brooklyn neuf neuf, mais il va bien avec ça, fou

Littéralement pas un dollar sur terre auquel cet homme ne dira pas non.

Willis a-t-il besoin d’argent? Certains fans ont exprimé cette opinion en essayant de trouver les raisons pour lesquelles il a joué dans une publicité de batterie. D’autres, cependant, ont estimé que la star de Die Hard dit oui aux mauvais projets. Ils veulent toujours qu’il apparaisse dans Brooklyn Nine-Nine dirigé par Andy Samberg, de préférence dans le rôle de McClane. Samberg a ouvertement fait campagne pour ce camée, mais cela n’a pas encore eu lieu.

