Fernandes a été une révélation pour United depuis sa signature pour eux en janvier 2020, avec un record de quatre récompenses en Premier League au cours d’une année civile, une preuve suffisante qu’il est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de l’élite anglaise.

Vendredi, Fernandes a remporté le prix du joueur du mois de la Ligue pour décembre – s’ajoutant à ses succès en février, juin et novembre de l’année dernière.

L’international portugais a marqué trois buts et récolté quatre passes le mois dernier pour aider United à remporter quatre victoires et deux nuls pour décembre afin de déclencher sa course à la première place.

Fernandes a rejoint une liste impressionnante de joueurs qui ont remporté le prix à quatre reprises: Dennis Bergkamp, ​​Thierry Henry, Frank Lampard, Paul Scholes, Alan Shearer, Jamie Vardy … et la légende de United Cristiano Ronaldo, qui l’a convaincu que les Red Devils étaient le bon club pour lui.

Les seuls joueurs à avoir remporté le prix le plus souvent sont Robin van Persie et Wayne Rooney (cinq), Steven Gerrard et Harry Kane (six) et Sergio Aguero (sept).

en relation

Fernandes a déclaré à propos de son prix: “Trois buts et quatre passes décisives ont été un mois complet.

“Marquer et aider vos coéquipiers est parfait. Je veux remporter d’autres trophées et récompenses mais je suis vraiment heureux d’écrire l’histoire.”