Dancing With the Stars est devenu un peu effrayant lors de l’épisode de lundi alors que les juges et les concurrents ont enfilé leurs meilleurs costumes d’Halloween pour célébrer la nuit des méchants. Voler la vedette, cependant, était peut-être la tenue que Bruno Tonioli a présentée. Le juge a puisé dans un film culte classique pour jouer le rôle de Beetlejuice.

Avec Tonioli, ses pairs ont également fait de leur mieux pour faire ressortir leur jeu A avec leurs costumes. Derek Hough, qui est revenu sur la piste de danse avec sa petite amie la semaine dernière, arborait une tenue Phantom of the Opera tandis que Carrie Ann Inaba jouait le rôle de Pennywise from It. Tyra Banks a également canalisé son côté obscur avec un costume de reine des ténèbres. Cependant, la réaction de Tonioli a apparemment suscité le plus de réactions sur Twitter. Un fan a écrit sur Twitter: “Bruno fait un excellent Beetlejuice.” Un autre a commenté: “Je dois dire que Bruno a l’air bien comme Beetlejuice.” Les fans de l’émission se souviendront probablement que lors de l’épisode d’Halloween de la saison dernière, Tonioli s’est déguisé en diable.

Beetlejuice Bruno remporte le costume d’Halloween du meilleur juge #DWTS – Fan d’American Idol (@ krummy09) 27 octobre 2020

Alors que les juges ont certainement convaincu les téléspectateurs avec leurs choix, les danseurs et les célébrités n’ont pas non plus sauté leur garde-robe. Certains des choix les plus populaires parmi les fans de la série comprenaient Nelly comme Freddie Krueger, Chrishell Stause comme Maléfique et Kaitlyn Bristow comme Cruella de Vil. La performance la plus impressionnante de la soirée est peut-être la danse d’AJ McLean et Cheryl Burke. Obtenir un score de 26 qui était juste en dessous de la note élevée de la nuit, rendant leur routine si impressionnante était le fait que quelques heures avant l’épisode, il a été révélé que Burke avait subi une blessure à la tête pendant les répétitions. Cependant, elle n’a pas laissé cela se mettre en travers de son chemin et a réalisé l’une des meilleures performances de la compétition.

Jusqu’à présent, dans la saison 29, cinq couples ont été éliminés de la compétition. Les célébrités qui ont été rejetées comprennent Charles Oakley, Carole Baskin, Anne Heche, Jesse Metcalfe et Vernon Davis. À l’approche de cette saison, une controverse a été créée par le réseau lorsque l’émission a retiré Tom Bergeron, qui était l’hôte de l’émission depuis sa création, et Erin Andrews, qui participait à l’émission avant de devenir co-animatrice, de leur positions. À leur place est venu Banks, une décision que de nombreux fans n’ont pas approuvée.