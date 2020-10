Lire le contenu vidéo



Étoile TikTok Salle Bryce ne semble pas pouvoir sortir manger n’importe où à Los Angeles sans se battre … cette fois, lui et son équipe ont été impliqués dans une horrible bagarre dans un restaurant mexicain, mais Bryce dit que ce n’était pas sa faute.

La violence a éclaté lundi au restaurant mexicain Cinco près de LAX, et une vidéo montre Bryce et ses garçons dans une énorme bagarre avec les employés sur la terrasse extérieure.

Des sources ayant une connaissance directe de l’incident disent à TMZ … Bryce et ses copains traînaient sur la terrasse avant de jouer au golf sur un terrain voisin, et les choses ont empiré lorsqu’un serveur l’a dit à Bryce and co. pour arrêter de vapoter.

Il est illégal de vapoter dans les restaurants de Los Angeles, mais on nous dit que Bryce et ses garçons ont refusé d’arrêter et que Bryce aurait soufflé de la fumée au visage d’un membre du personnel lorsqu’on lui a demandé d’arrêter.

Des sources disent que Bryce et ses amis ont été invités à partir et ont reçu le chèque. Quand leur serveur est entré pour gérer la carte de crédit de Bryce, tout s’est déchaîné.

Une source dit que c’est Bryce et ses copains qui ont sauté sur un employé, Bryce lançant le premier coup de poing et continuant à se bagarrer jusqu’à ce que d’autres membres du personnel rompent.

Maintenant, Bryce nous dit qu’il vapotait, mais dit qu’il était cordial lorsque le gérant lui a demandé de partir. Il prétend que le problème a commencé quand il a dû demander à récupérer sa carte de crédit plus de 10 fois … et le directeur lui aurait dit: “Non, enlevez le f *** de la propriété.”

Bryce allègue que le manager l’a attrapé et a essayé de l’entraîner, déclenchant la plus grande bagarre totale. Il prétend qu’il n’a mis le gars dans une serrure de tête tout en défendant l’un de ses amis. En fin de compte, Bryce dit que le manager lui a donné un coup de pied dans les noix.

Un employé affirme avoir subi une main potentiellement cassée et un visage contusionné lors de la bagarre … et a nommé Bryce comme son agresseur dans un rapport de police. On nous dit qu’il veut porter plainte.

Bryce et ses amis étaient déjà partis au moment où les flics sont arrivés. Bryce affirme qu’il a des témoins et une vidéo pour sauvegarder sa version des événements.

Comme nous l’avons signalé … Bryce lançait également des meuniers devant Mel’s Diner on Sunset le mois dernier.

Oh, et c’est aussi le gars qui a eu son électricité coupée par la ville de LA après avoir jeté une énorme colère pendant la quarantaine.