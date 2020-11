Le golfeur professionnel Bryson DeChambeau a à peine atteint les deux dernières rondes du Masters 2020 après ce qu’il a appelé des «erreurs stupides». Il a également fait face à une peur de la santé. DeChambeau a commencé à se sentir étourdi et a subi des tests COVID-19 pour s’assurer qu’il pouvait continuer la compétition.

Selon MSN, DeChambeau est entré dans la finale masculine majeure en pleine confiance. Il s’attendait à terminer sous la normale de 72 coups, mais il a atteint la mi-course à 10 points. De plus, DeChambeau a déclaré qu’il avait commencé à se sentir étourdi jeudi soir. Le problème s’est poursuivi jusqu’à vendredi, ce qui a incité lui et son équipe à tous se faire tester. Les tests se sont révélés négatifs, mais le golfeur a déclaré qu’il se sentait toujours moins de 100%.

“Je me sentais un peu bizarre jeudi soir, je suis sorti hier et ça allait pour la plupart, mais, en continuant à traverser le tour, j’ai commencé à avoir un peu le vertige. Je ne sais pas ce qui se passait, un petit quelque chose de bizarre », a déclaré DeChambeau. “Alors j’ai été vérifié pour COVID la nuit dernière, et je n’allais bien rien. C’était négatif. Je devais faire ma diligence raisonnable. Je me suis assuré que tout le monde dans mon équipe était également négatif, et ils l’ont confirmé.

“Donc ce n’était pas ça. Ce n’est rien de respiratoire,” continua-t-il. “C’est plutôt très étourdi, et j’ai mal à l’estomac, donc je ne sais pas. Juste des trucs bizarres qui se passent. Ces derniers jours, je me suis senti vraiment, vraiment bizarre et juste pas 100 %. “

Au début de la compétition, DeChambeau a traité plusieurs problèmes sur le parcours. Il a inscrit un double bogey 7 au 13e trou, a perdu le fût sur un autre puis a terminé avec un triple bogey au deuxième tour. DeChambeau a attribué certaines de ses difficultés à des erreurs stupides tout en mentionnant ses problèmes de santé.

“Cela a joué en partie”, a déclaré DeChambeau. “Je me sens juste un peu terne et engourdi là-bas, juste pas pleinement conscient de tout, et en faisant des erreurs stupides, c’est sûr. Chaque fois que je me penche et que je reviens, j’aimerais perdre un peu ma position. Donc je ne sais pas ce qui se passe.

“Je dois aller faire des analyses de sang et me faire examiner et comprendre ce qui se passe pour cette intersaison. Je ne suis pas bon, malheureusement. Mais c’est ce que c’est. Je ne sais pas ce que c’est.” Il y a quelque chose dans mon estomac qui ne va pas bien. “