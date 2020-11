Revoir en un coup d’œil

La pandémie nous a tous frappés, et même le plus grand groupe de garçons du monde n’a pas pu échapper à sa frénésie de démolition. BTS – le mastodonte de la K-Pop à sept membres, composé de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook – était sur le point de terminer sa tournée mondiale de l’arène avant que l’épidémie de Covid-19 en fasse un impossibilité.

Plutôt que de s’asseoir et de pleurer leurs pertes, le groupe s’est mis à écrire un disque inspiré par tout cela. Le résultat, BE, est en quelque sorte une expérience mitigée – un album qui se livre à ses sentimentalités larmoyantes autant qu’il semble déterminé à les danser.

Ils semblent avoir pris des notes de la School of Lockdown Songwriting dirigée par les professeurs Lipa et Minogue, qui ont montré que vous n’avez pas à faire de la musique triste dans une période extrêmement triste. Le single principal Dynamite, qui clôture l’album, est une aventure brillamment élégante, parfaitement libre de tout problème lié à la couronne et avec ses yeux fixés fermement sur la piste de danse. Il y a des rafales similaires dans l’album – le funk ambulant dans le couplet de Dis-easy ne sonnerait pas complètement hors de propos sur un disque de rap à l’ancienne de la côte ouest, tandis que Telepathy jive avec des sifflets G-funk et une grosse ligne de basse.

Il y a cependant beaucoup de moments plus discrets. L’ouverture de l’album Life Goes On passe de guitares doucement jouées à un refrain indéniablement accrocheur, tandis que Blue and Grey est de loin le moment le plus schmaltz de l’album, remplissant toutes les cases pour toutes les sensations: voix respirantes, presque ensemble, pianos scintillants, cordes mélancoliques, nommez-le.

Une chose pour laquelle vous pouvez toujours compter sur un album BTS est l’écriture de chansons focalisée sur le laser et une production impeccable. BE livre cela en masse – il n’y a pas un moment qui n’a pas été produit de manière exquise, ou un seul morceau de bricolage en studio qui semble déplacé. De même, les performances vocales sont presque irréprochables. Au cours de neuf albums en six ans, le groupe a perfectionné l’art de mélanger la diversité de leurs voix – que ce soit un fausset éthéré d’un rap bas et grogné – en quelque chose d’un tout sans couture.

BE ne dépasse pas son accueil, va et vient en moins d’une demi-heure et, comme à peu près tous les albums de BTS avant lui, il ne prend pas beaucoup de risques. Peut-être que ce n’est pas une mauvaise chose – en ces temps sombres, il ne fait aucun doute que ce sera une chose de réconfort pour des millions de personnes, et il n’y a rien d’autre qui puisse fournir une telle chose en ce moment.