Comme imprégné par la diaspora que le covid-19 a imposé au format du 27e gala des Europe Music Awards (EMAs) de MTV, avec des “shows” retardés de diverses parties de la planète, sa distribution de récompenses a touché deux épicentres comédies musicales en dehors de l’hégémonie anglo-saxonne: talent latin et K-Pop.

Le plus grand nombre de trophées est allé aux mains de BTS, le géant mondial qui a émergé de Corée du Sud: “meilleure chanson” pour “Dynamite”, “meilleur groupe”, “meilleurs fans” et “meilleur live en ligne”, un acte de justice puisque le «streaming» payant s’est révélé avec eux comme une alternative millionnaire en l’absence de concerts live. Dans le doute, il reste pourquoi, avec cette astuce, le septuor n’a pas agi dans cette cérémonie.

La vieille Europe a également été séduite par les rythmes chauds de l’autre côté de l’Atlantique, avec Maluma et Karol G de Medillenes comme deux des protagonistes de leurs performances tant attendues, la première depuis une terrasse surplombant les gratte-ciel pour leur grand succès “Hawai »Et le second accompagné de motards et de voitures de style vintage des années 60 pour interpréter« Bichota ».

De plus, la cérémonie de 2020 a été la première cérémonie au cours de laquelle un prix a été décerné à la «meilleure artiste latine», qui a été décernée à cette Colombienne, également créancière de la «meilleure collaboration» pour sa chanson «Tusa» avec Nicki Minaj.

«J’ai rêvé de ces choses toute ma vie et je suis très fier de représenter ma communauté. Merci de vous joindre à moi dans ce processus. C’est pour les Latinos et pour tout le monde, car même si ce n’est pas leur langue ou leur culture, les gens aiment la musique, qui nous unit tous », a-t-il célébré dans son discours.

Lady Gaga, meilleure artiste

Lady Gaga, qui était au départ la grande favorite avec 7 nominations, a matérialisé le prix du “meilleur artiste”, tandis que la “meilleure vidéo” est revenue à Dj Khaled pour “Popstar”, sa chanson avec Drake, dans un concours au que, inexplicablement, le travail du producteur espagnol Canada pour Dua Lipa dans “Physical” ne figurait pas en tant que demandeur.

Parmi le sang frais, l’omniprésent Doja Cat a été couronné “artiste de rupture” et Yungblud a remporté son premier EMA, en particulier dans la catégorie “meilleur push” (qui récompense les nouveaux talents sur lesquels MTV parie personnellement), tandis que HER a reçu le prix de la «meilleure vidéo avec un message positif» pour «I Can’t Breathe».

Par styles, Cardi B “meilleur artiste hip-hop”, Coldplay (artiste rock), Hayley Williams (artiste alternatif), David Guetta (musique électronique) et Little Mix (pop) ont été choisis, qui ont agi en tant qu’animateurs du gala , bien qu’en format trio en raison de la maladie de Jesy Nelson, comme expliqué par l’organisation.

Karol G et Yungblud, grandes performances de la nuit

En conserve, sans la pincée du live, les performances n’ont généralement pas eu la force visuelle de celles de sa sœur cérémonie des MTV Video Music Awards (VMA), livrée il y a quelques mois suivant cette même formule mais avec de meilleurs résultats.

Et qu’ils ont commencé avec l’impulsion de «Say So» de Doja Cat, rampant parmi les fleurs, mais des performances comme celles de Little Mix ou d’Alicia Keys elles-mêmes ressemblaient plus à un mauvais clip vidéo qu’à un live.

L’Américaine est apparue la tête complètement recouverte par un filet de diamants et assise devant un piano monté sur une caravane qui l’a promenée dans le musée Guggenheim de New York pendant qu’elle interprétait “Love Looks Better”.

S’il y a eu un «show» plus puissant, avec l’autorisation de la jeune Tate Mcrae, c’est bien celui de Karol G, qui a utilisé «Bichota» pour proposer une scène très cinématographique, un pur quartier entre cascades moto, chiens incontrôlés, danseurs et des étincelles de soudage.

Egalement celui de Yungblud, un ange en minijupe tailleur qui a survolé le dôme circulaire de l’emblématique Roundhouse de Londres avant de monter sur scène pour rejoindre son groupe devant un gonflable géant aux pointes rouges, dans une transition de la pop au «power punk». “Avec” Strawberry Lipstick. “

De son côté, Sam Smith a chanté “Diamonds” depuis un théâtre vide, sans danseurs et fouetté par la foudre écarlate, pour terminer par un message catégorique en faveur de la diversité sexuelle: “Ne fous pas les enfants queer!”.

sam.jpg

Ce n’est pas la seule proclamation importante dans une émission qui a rappelé certains des défunts cette année, en particulier la légende du rock Eddie Van Halen, leader de Van Halen, à travers les paroles d’artistes tels que St.Vincent ou Taylor Hawkins ( Foo Fighters).

“C’est ce type de musiciens qui apparaît une fois dans le siècle, leur façon de redéfinir l’instrument, ce sourire voyou, leur incroyable capacité à improviser, à jouer des rythmes … C’était révolutionnaire et a changé la façon de voir la guitare électrique”, a-t-il souligné Tom Morello.

Et bien qu’il n’ait pas pu compter sur Sia comme interprète de son «Let’s Love», David Guetta a réalisé l’une des meilleures cartes postales avec une performance enregistrée avec le chanteur Raye parmi les cascades de lumières dans les monumentaux bains Széchenyi, à Budapest, ville qu’en 2021 accueillera ces récompenses de manière plus standard et à la pincée du direct si le coronavirus le permet.

Liste des gagnants:

Meilleure vidéo

Billie Eilish – tout ce que je voulais

Cardi B – WAP avec Megan Thee Stallion

DJ Khaled feat Drake avec Justin Bieber – POPSTAR (Gagnant)

Karol G – Tusa avec Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Pluie sur moi

Taylor Swift – L’homme

The Weeknd – Lumières aveuglantes

Meilleur artiste

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga (gagnante)

Miley Cyrus

Le weekend

Meilleure chanson

BTS – Dynamite (Gagnants)

DaBaby – Rockstar avec Roddy Ricch

Dua Lipa – Ne commencez pas maintenant

Lady Gaga, Ariana Grande – Pluie sur moi

Roddy Ricch – La boîte

The Weeknd – Lumières aveuglantes

Meilleure collaboration

BLACKPINK, Selena Gomez – Crème glacée

Cardi B – WAP avec Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj (Gagnant)

Lady Gaga, Ariana Grande – Pluie sur moi

Sam Smith, Demi Lovato – Je suis prêt

Meilleur pop

Bts

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix (Gagnants)

Meilleur groupe

5 secondes d’été

BLACKPINK

BTS (Gagnants)

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

Meilleur nouveau

BENEE

DaBaby

Doja Cat (Gagnant)

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Meilleurs fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS (Gagnants)

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Meilleur latin

Anuel AA

Mauvais lapin

J. Balvin

Karol G (Gagnant)

Maluma

Ozuna

Meilleur groupe de rock

Coldplay (gagnants)

jour vert

Liam Gallagher

Confiture de perles

apprivoiser Impala

Les tueurs

Meilleur artiste hip-hop

Cardi B (gagnant)

DaBaby

Canard

Eminem

Megan Thee étalon

Roddy Ricch

Travis Scott

Meilleure musique électronique

Calvin Harris

David Guetta (gagnant)

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

Les Chainsmokers

Meilleur groupe alternatif

ours noir

Brindilles FKA

Hayley Williams (Gagnant)

Mitrailleuse Kelly

Le 1975

vingt et un pilotes

Vidéo pour de bon

Anderson .Paak – Verrouillage

David Guetta & Sia – Aimons

Demi Lovato – Je m’aime

ELLE – Je ne peux pas respirer (gagnant)

Jorja Smith – Par tous les moyens

Lil Baby – La plus grande image

Mieux pousser

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Gris Conan

Chat Doja

Géorgie

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate Mcrae

Se vautre

YUNGBLUD (Gagnant)

Meilleur concert virtuel

BTS – Bang Bang Con: The Live (Gagnant)

J Balvin – Expérience en direct derrière les couleurs

Katy Perry @ Tomorrow Land – Autour du monde

Little Mix – Non annulé

Maluma – Papi Juancho en direct

Post Malone – Hommage au Nirvana