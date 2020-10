Bubba Wallace est prêt pour la saison 2021. Jeudi, le pilote NASCAR s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il conduirait la voiture n ° 23 pour la nouvelle équipe de Michael Jordan et Denny Hamlin. Jordan et Hamlin ont également annoncé le nom de l’équipe, 23XI (prononcé vingt-trois-onze) Racing, qui combine le numéro de Jordan avec le numéro de voiture que Hamlin a utilisé tout au long de sa carrière en NASCAR Cup Series.

“C’est le début de la nouvelle aventure! Tellement prêt!” Wallace a écrit sur Twitter. L’équipe fera ses débuts en piste aux Daytona Speedweeks en février 2021. Quant aux autres détails, comme l’affiliation constructeur, cela n’a pas encore été annoncé. Hamiln a publié une déclaration sur le nom de l’équipe et a déclaré que c’était une combinaison parfaite de lui et de Jordan.

Un nouveau chapitre du sport automobile. La norme ne nous convient pas. Ce n’est que le commencement. @ 23XIRacing https://t.co/qhaUUTc5Lo – Denny Hamlin (@dennyhamlin) 22 octobre 2020

“Michael et moi avons une vision commune pour cette équipe”, a déclaré Hamlin dans un communiqué de l’équipe, “c’est donc excitant de la voir reflétée dans le nom de l’équipe et sur la voiture de course avec le numéro 23 emblématique que Michael a rendu célèbre.” La nouvelle de Wallace rejoignant l’équipe de Jordan et Hamlin a été annoncée à la fin du mois dernier. À cette époque, Jordan s’est entretenu avec le Charlotte Observer et a expliqué pourquoi ils avaient choisi Wallace pour représenter 23XI.

“Si j’investis, si je suis un participant, alors je veux gagner! Je ne veux pas être là-bas pour être juste une autre voiture”, a déclaré Jordan. “J’ai l’impression que Bubba ressent la même chose, et Denny l’a définitivement fait cette année. Nous avons les bonnes personnes impliquées. Maintenant, nous devons nous procurer le bon équipement. Les bonnes informations et données. Donnez à Bubba ses meilleures chances de gagner. . ” Jordan posséder une équipe NASCAR semble être une surprise, mais il connaît Hamlin depuis de nombreuses années car Hamlin est membre de la marque Jordan.

“Il y a 11 ans, j’ai rencontré Michael Jordan lors d’un match des Charlotte Bobcats et nous sommes devenus rapidement amis”, a déclaré Hamlin dans un communiqué lors de l’annonce. “Peu de temps après, j’ai rejoint Jordan Brand en tant que premier athlète NASCAR. Notre amitié s’est développée au fil des ans et nous sommes maintenant prêts à passer au niveau supérieur.” Wallace court actuellement pour Richard Petty Motorsports. Il a annoncé qu’il ne reviendrait pas à Richard Petty Motorsports début septembre.