Bubba Wallace prend la grande route après qu’un célèbre artiste de casque – qui a travaillé avec Bubba dans le passé – a critiqué le pilote de NASCAR sur les réseaux sociaux pour avoir apporté la politique au sport.

L’artiste est Jason Beam – l’un des meilleurs concepteurs de casques de course. Il a travaillé avec des stars comme Jimmie Johnson à Kyle Busch et plus.

Beam est également assez franc – et quand Richard Petty Motorsports a annoncé qu’ils avaient officiellement nommé un nouveau pilote pour reprendre la voiture n ° 43 (maintenant que Bubba a quitté l’équipe), Beam s’est lancé publiquement après Bubba.

“RPM aura en fait un homme de roue derrière le volant et non une déclaration politique à la recherche d’attention”, a posté Beam sur Twitter.

Un fan répond à Beam en disant: “Alors, est-ce votre position finale? Parce que je me souviens de beaucoup de volte-face lorsque vous avez commencé à être appelé par les pilotes.”

C’est là que les choses se sont intensifiées …

“Je n’ai jamais fait volte-face”, a déclaré Beam … “F * ck Bubba et F * ck le mouvement BLM et F * ck quiconque veut censurer les opinions et laisser la politique entraver les relations d’affaires.”

“Vous pouvez me citer tout ce que vous voulez, c’est ma position et c’est depuis le début.”

Bubba a vu les tweets et a décidé de répondre – exprimant sa déception envers l’artiste.

“Je peux généralement laisser le BS rouler, mais quand c’est quelqu’un que j’ai rencontré personnellement et que j’étais vraiment excité de voir mes premiers couvercles peints par lui … ça a un effet différent.”

Bubba a ensuite expliqué pourquoi il avait quitté Richard Petty Motorsports pour rejoindre Michael Jordande nouvelle équipe de course.

“J’ai finalement quitté la Colombie-Britannique, je voulais juste un look différent. Pas de rancune juste un sentiment personnel.”

Wallace avait ce dernier message pour Beam – “Merde mec. Roger ça.”

Quant au nouveau pilote Richard Petty – RPM annoncé à 24 ans Erik Jones prendra le relais de la voiture # 43.

«Erik est un pilote exceptionnellement talentueux, et nous sommes ravis de le voir rejoindre notre équipe,» PDG de RPM Brian Moffitt m’a dit.

«À seulement 24 ans, Erik fait partie de la prochaine génération de stars de NASCAR. Il a remporté des courses à tous les niveaux de NASCAR dans lesquels il a participé – y compris dans la série de la Coupe NASCAR. Erik est un gagnant confirmé et nous sommes impatients de lui offrir avec la possibilité d’ajouter plus de victoires à ce CV déjà impressionnant. “