À quel point est-ce approprié?!

Bubba Wallace vient de dévoiler le Michael Jordanvoiture de course qu’il conduira la saison prochaine … et, bien sûr, c’est une course noire et rouge # 23 !!!

La superstar de NASCAR a montré le fouet vendredi matin … et c’est génial, avec des hommages clairs à la légende des Chicago Bulls partout.

Wallace, 27 ans, était clairement satisfait de la voiture … il a tweeté à ce sujet, et lors d’une interview avec “CBS This Morning”, il a dit que c’était “une opportunité excitante qui m’a été présentée que je dois tirer profit.”

JUST REVEALED: voici la nouvelle voiture de course de l’équipe @Nascar @ 23XIRacing appartenant à Michael Jordan, avant ses débuts sur la piste l’année prochaine. Ce matin, @ToyotaRacing dévoile son partenariat avec l’équipe. @ BubbaWallace et @dennyhamlin nous rejoignent en direct de @CLTMotorSpdwy. pic.twitter.com/L7iTpXqkLu – CBS This Morning (@CBSThisMorning) 30 octobre 2020 @CBSThisMorning

Comme nous l’avons déjà signalé, Jordan s’est associé à la légende de NASCAR Denny Hamlin de retour en septembre pour créer une seule voiture Cup Series équipe pour 2021 – et ils ont fait appel à Bubba pour être leur pilote.

Les choses semblent bien démarrer avec le trio jusqu’à présent … parce que Hamlin et Wallace ont déclaré vendredi qu’ils étaient ravis de commencer la saison prochaine.

Et, comprenez ça … les deux mecs étaient des baskets Jordan lors du dévoilement !!

Un butin génial … en espérant que les résultats de la course puissent correspondre à tout!