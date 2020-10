Richard Petty Motorsports a confirmé mercredi une rumeur de partenariat, annonçant qu’Erik Jones remplacera Bubba Wallace une fois la saison 2020 terminée. Wallace rejoint une nouvelle équipe créée par Michael Jordan et Denny Hamlin, mais il n’oubliera pas le groupe qui l’a amené à la Cup Series. Il a réagi à la nouvelle en envoyant un message à Jones et RPM.

“Félicitations [Richard Petty Motorsports] et [Erik Jones]! Excellent choix pour garder l’aiguille en mouvement! Des gens formidables pour être sur la piste et à l’extérieur! Je vais manquer les histoires / arguments entre RP et Dale [Earnhardt]!! [crying laughing emoji] S’amuser! [fist bump emoji][rock on emoji]”Wallace a tweeté mercredi matin. Jones a répondu en remerciant Wallace et en disant qu’il était impatient de grandir avec sa nouvelle équipe. Il a également taquiné quelques histoires sur” The King “Richard Petty se disputant avec Dale Earnhardt Jr.

Adam Stern du Sports Business Journal a rapporté lundi que RPM et Jones étaient en pourparlers pour finaliser un accord pour la saison 2021. Le pilote de 24 ans se dirigeait vers la fin de l’année en cours sans conduite définie car Joe Gibbs Racing a annoncé qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe. Le passage à RPM lui donne l’opportunité de poursuivre sa carrière de pilote dans les meilleures séries de NASCAR.

“C’est un honneur incroyable que Richard Petty veuille que vous conduisiez pour son équipe de course et avec le numéro de voiture qu’il a rendu célèbre”, a déclaré Jones dans un communiqué de presse. “Richard Petty Motorsports a une riche histoire dans le sport, mais ils ne se reposent pas sur cette histoire. Ils ont encore quelque chose à prouver, et j’ai quelque chose à prouver. Nous sommes tous les deux motivés pour écrire un nouveau chapitre. Je suis fier de l’être. une partie de Richard Petty Motorsports. “

Le futur pilote Joe Gibbs Racing à Jones a connu le succès tout au long de sa carrière de pilote professionnel. Il est devenu le premier pilote de l’histoire de NASCAR à remporter les honneurs de la recrue de l’année dans les trois séries. Jones est également devenu le plus jeune pilote à remporter le championnat NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series, ce faisant en 2015. En 2016, il a remporté quatre courses et a terminé quatrième du classement des pilotes du championnat NASCAR Xfinity Series.

À l’avenir, Jones s’efforcera d’apporter un niveau de succès similaire à une nouvelle équipe tout en prenant le volant d’une voiture emblématique. Il le fera tout en retrouvant le chef d’équipe Jerry Baxter, qui restera dans l’équipe n ° 43 après le départ de Wallace. Jones et Baxter ont auparavant passé trois saisons avec Kyle Busch Motorsports dans la série NASCAR Gander RV & Outdoors Truck.