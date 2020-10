Bubba Wallace ne s’excuse pas pour tout ce qu’il a fait en 2020. La star de NASCAR s’est associée à Root Insurance pour la campagne “Unapologetic”, et une nouvelle publicité a été publiée cette semaine. La vidéo montre Wallace en train de travailler avec une télévision montrant ses plus grands moments forts de l’année dernière. À la fin de la publicité, un journaliste a demandé à Wallace s’il possédait des excuses à quelqu’un, ce qui l’a amené à s’éloigner.

“Connaître Bubba Wallace et ce qu’il représente a fait de ce partenariat un partenariat incontournable”, a déclaré Alex Timm, co-fondateur et PDG de Root dans une déclaration à Business Wire. «Il est déterminé à défendre ce qui est juste, même lorsqu’il s’agit de faire face à l’adversité. Root a été créé pour rendre l’assurance automobile plus équitable, en se dressant contre l’industrie établie qui a plus de prix sur la démographie que sur le comportement de conduite. Wallace. “

Root Insurance, dont le siège social est situé à Columbus, dans l’Ohio, est connu comme le premier assureur à s’engager à supprimer les cotes de crédit de son modèle de tarification lors du calcul des primes d’assurance automobile d’un client. Selon le site officiel, la mission de Root est «d’apporter des changements significatifs au secteur de l’assurance, c’est identifier les éléments qui sont cassés et s’engager à créer un changement systémique. Voici quelques-unes des façons dont nous agissons pour révolutionner l’assurance. “

“Root Insurance fait ce qui est juste et rend l’assurance plus juste, et je suis fier de m’associer à une entreprise qui fait la différence”, a déclaré Wallace dans un communiqué. Je soutiens fermement l’objectif d’éliminer les préjugés de l’assurance, et je crois vraiment que nous pouvons travailler ensemble pour aider à rendre le monde meilleur. “Parallèlement à son partenariat avec Root, Wallace attend avec impatience la saison NASCAR 2021 car il représentera 23XI, une nouvelle équipe détenue par Michael Jordan et Denny Hamlin.

“Michael et moi avons une vision commune pour cette équipe”, a déclaré Hamlin dans un communiqué de l’équipe, “c’est donc excitant de la voir reflétée dans le nom de l’équipe et sur la voiture de course avec le numéro 23 emblématique que Michael a rendu célèbre.” Wallace, 27 ans, a participé à 109 courses dans la série de la coupe NACAR et a terminé neuf fois dans le top 10. Lors de sa première apparition dans le Daytona 500 en 2018, Wallace a terminé deuxième derrière Austin Dillon.