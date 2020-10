Les séries éliminatoires de la série NASCAR Cup sont actuellement suspendues en raison du mauvais temps au Texas. La course précédemment programmée dimanche s’est arrêtée après 52 tours et n’a pas encore repris. Sans drapeau vert en vue, Bubba Wallace et Ryan Blaney ont passé le temps à entretenir une rivalité amicale sur le parcours de golf virtuel.

Le pilote de la Chevrolet Camaro n ° 43 Richard Petty Motorsports a publié mardi après-midi une photo de sa remorque. Il a montré son écran de télévision, qui présentait un golfeur de la série de jeux vidéo «PGATOUR 2K». Wallace a révélé que les deux pilotes NASCAR étaient à mi-chemin de leur troisième match et en avaient chacun remporté un pour égaliser le classement. Il était un sur la normale à l’époque et avait une avance d’un coup sur le pilote du Team Penske.

Mise à jour. 1 à 1. Match final, je suis de 1 (+1) à 9 @ Blaney pic.twitter.com/dBX1SzWj9R – Bubba Wallace (@BubbaWallace) 27 octobre 2020

“Quel temps fait-il dehors, les gars?” une personne a commenté sur Twitter après avoir vu la photo de Wallace. Plusieurs autres ont exprimé des préoccupations similaires en raison du fait que la course des séries éliminatoires de l’Autotrader EchoPark Automotive 500 était dans les limbes en raison des intempéries. NASCAR avait prévu de reprendre l’action mardi à 12 h HE, mais les problèmes persistants ont continué à repousser l’heure de début.

La flotte de séchoirs Air Titan s’est rendue sur la piste plusieurs fois mardi dans le but de préparer la surface pour une course. Ces efforts ont été vains car les températures froides, la brume persistante et la pluie occasionnelle ont continué à créer des problèmes. Les pilotes devaient rester dans leurs remorques respectives – bien que Matt DiBenedetto ait déclaré que sa nouvelle maison était une Ford Fusion argentée.

Wallace a continué à fournir des mises à jour tout au long du match de golf. Il a dit qu’il avait remporté le match décisif mais qu’il ne pouvait pas le compter dans le classement. Apparemment, un problème a perturbé le jeu, alors Wallace et Blaney ont dû commencer le quatrième match pour vraiment déterminer le vainqueur. Blaney a pris rapidement les devants lors de la reprise, assis à trois coups sous la normale après neuf trous.

Si la météo ne coopère pas, Wallace et Blaney auront amplement de temps supplémentaire pour poursuivre leur rivalité sur le parcours numérique. Les prévisions météorologiques montrent des conditions météorologiques défavorables tout au long de mardi et mercredi. Il y a un scénario où les pilotes devront en fait attendre jusqu’à jeudi pour participer réellement à la course. Si tel est le cas, la rivalité pourrait se transformer en une série «best of sept».