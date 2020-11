NASCAR et MotorTrend racontent l’histoire d’une saison sauvage de la Cup Series 2020 à travers la série documentaire NASCAR 2020: Under Pressure. Le premier épisode s’est concentré sur le Daytona 500 et le retard pandémique, mais le second a fait la lumière sur Bubba Wallace. L’épisode, «Unis nous sommes», a discuté de Wallace se mettant sous les projecteurs, poussant à l’interdiction du drapeau confédéré et l’enquête sur une poignée de porte de garage avec un nœud coulant.

L’épisode présentait l’histoire de l’enquête racontée de plusieurs points de vue. Le président de NASCAR, Steve Phelps, Wallace, Jordan Bianchi de l’Athletic et d’autres personnalités ont discuté des événements qui ont conduit à la découverte à Talladega, de l’enquête qui a suivi et des conclusions du FBI. Ils ont mentionné les émotions accrues qui ont conduit au Geico 500 à Talladega en raison de la position de Wallace sur le drapeau confédéré et de sa décision de conduire une voiture avec un schéma de peinture Black Lives Matter lors d’une course précédente. Wallace a ensuite détaillé sa première conversation avec Phelps au sujet de la poignée de traction de la porte.

“[Phelps] entre et il vous a juste donné un de ceux-ci, “hé, mec”. Il ne voulait pas me parler “, a déclaré Wallace.” Il a regardé le sol et a levé les yeux vers moi et avait du mal à former une phrase. Il s’est étouffé dès qu’il a commencé à parler. Il a dit: «Je déteste le dire, mais un crime de haine a été commis. Un nœud coulant a été trouvé dans votre garage. Il avait des larmes qui coulaient à ce stade. “

Wallace a ensuite expliqué qu’il avait appelé le membre d’équipage qui avait découvert à l’origine la poignée de porte de garage en forme de nœud coulant. Il a dit qu’il voulait s’assurer qu’ils ne sautaient pas aux conclusions et que c’était vraiment ce qu’ils pensaient. “Il a dit” absolument pas. Il n’y en avait pas d’autre comme ça dans le garage. “

Le FBI a finalement mené une enquête à la demande de NASCAR et envoyé 14 agents à Talladega. L’organisation fédérale a déterminé après plusieurs jours que le nœud coulant n’était pas un crime de haine. Ils ont découvert des photos de la course d’automne qui montraient que la corde avec la poignée du nœud coulant se trouvait dans le garage avant l’arrivée de Wallace – bien que ce soit le seul décrochage sur 1684 à avoir une corde attachée avec une poignée.

Lorsque le FBI a déterminé qu’il n’y avait pas de crime de haine, les critiques se sont tournés vers Twitter pour appeler Wallace “Bubba Smollett” tout en disant qu’il perpétuait un canular. Le président Donald Trump a également demandé au chauffeur de s’excuser. NASCAR a entendu les critiques et s’est adressé à eux lors du dernier épisode.

“Je pense qu’il y avait beaucoup de gens qui … ils étaient juste armés et prêts à trouver la faille”, a déclaré l’analyste de FOX Sports, Larry McReynolds. “Quand tu as des gens comme ça … tu sais quoi? Tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner, et j’ai juste eu l’impression que c’était tellement injuste.”

Créé en partenariat entre l’organisme de sanction de la course et MotorTrend, NASCAR 2020: Under Pressure est disponible exclusivement sur MotorTrend On Demand. Deux épisodes sont actuellement disponibles tandis que les cinq autres chuteront tous les samedis jusqu’au 12 décembre. Le coût de MotorTrend OnDemand est de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour un abonnement d’un an. Il existe également un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. L’application MotorTrend est disponible sur Apple TV, Roku Box, Google Chromecast, Xbox et Amazon Fire TV.