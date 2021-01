L’adolescent était une fois de plus au cœur d’une autre victoire d’Arsenal, marquant un but et en établissant un autre en remportant une victoire 3-1.

Et peut-être que le plus grand compliment que vous puissiez faire à Saka est que ce n’était pas un choc. Nous en sommes venus à attendre cela de l’avant maintenant, qui est devenu le talisman de cette renaissance d’Arsenal.

La saison dernière, c’était Pierre-Emerick Aubameyang qui dirigeait l’équipe, mais pour le moment, Saka est l’homme principal et il semble apprécier le rôle.

Il a pris son but ici avec aplomb, contournant le gardien de but de Southampton Alex McCarthy et rentrant à la maison après que Granit Xhaka l’ait joué.

Puis, pour le troisième d’Arsenal, il s’est tourné à condition qu’il frappe un brillant premier centre – avec son mauvais pied – dans Alexandre Lacazette pour marquer.

Ces deux actions ont été des moments de vraie qualité de la part de Saka, qui compte désormais quatre buts lors de ses huit derniers matchs.

Il a été au centre de la renaissance d’Arsenal sous Mikel Arteta et il est parfois fou de se souvenir que Saka n’a que 19 ans. L’attaquant se développe à un rythme alarmant et il ne montre aucun signe de ralentissement de la journée.

(Piscine via REUTERS)

Cédric intervient en l’absence de Tierney

Plus tôt ce mois-ci, lorsque Kieran Tierney avait été porté disparu, cela avait provoqué la panique parmi les fans d’Arsenal. Ainsley Maitland-Niles est venu remplacer l’Ecossais et il a lutté contre Crystal Palace, ce qui a mis en évidence le manque apparent de profondeur des Gunners à l’arrière gauche.

Cela, cependant, semble maintenant appartenir au passé après cette victoire ici à Southampton. Cedric Soares remplaça l’arrière gauche et brilla. L’international portugais a été excellent, progressant chaque fois qu’il le pouvait et causant des problèmes.

Chaque attaque semblait impliquer Cédric, mais il était le plus impressionnant pour le troisième but d’Arsenal. Ramassant le ballon à gauche, il a frappé une brillante balle diagonale à Saka – qui à son tour a préparé Lacazette pour marquer.

Arsenal est à la recherche d’un arrière gauche, et ils en ont besoin, mais Cédric a montré qu’il pouvait être un adjoint pratique jusqu’à l’été. Arsenal n’a pas besoin de paniquer et de faire entrer quelqu’un. Cédric semble capable de tenir le fort jusque-là.

(.)

Partey et Smith Rowe ne boitant que sur une note aigre

Il y avait peu de points négatifs pour Arteta à se plaindre de cette victoire sur Southampton. Il aura peut-être été mécontent du but des Saints, qui est venu après que Stuart Armstrong ait pu perdre son marqueur dans la surface d’un corner.

Mais Arsenal a riposté rapidement, égalisant par Nicolas Pepe, et à la fin ils ont mérité cette victoire. Ils ont exécuté le plan d’Arteta, exposant les arrières latéraux adjoints de Southampton – qui ne pouvaient pas recréer ce que Kyle Walker-Peters et Ryan Bertrand proposent.

Le seul frein a été la vue d’Emile Smith Rowe et Thomas Partey en boitant. Les deux joueurs ont été bons ces dernières semaines et Arsenal ne voudra pas qu’ils soient absents longtemps – en particulier avec un affrontement contre Manchester United ce week-end.