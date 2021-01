Saka a marqué un but et en a aidé un autre alors qu’Arsenal battait Southampton 3-1 à St. Mary’s pour se hisser au huitième rang de la Premier League.

L’attaquant de 19 ans a frappé juste avant la mi-temps pour marquer son quatrième but en huit matchs, alors qu’il est également devenu le deuxième adolescent anglais à marquer pour Arsenal lors d’apparitions consécutives en Premier League depuis Ashley Cole en 2000.

Saka a été au cœur de la récente résurgence d’Arsenal, les aidant à remporter cinq de leurs six derniers matches de championnat, mais Bellerin est convaincu que le jeune ne se laissera pas emporter.

«C’est tellement bien parce que Bukayo est quelqu’un qui est encore très jeune», a déclaré Bellerin.

«Il veut toujours apprendre. Même s’il va si bien, il a les pieds sur terre.

«Quand nous travaillons du bon côté, nous devons communiquer tout le temps et c’est quelqu’un qui écoute, qui veut aider l’équipe à 100%.

«Je pense que c’est la chose la plus importante – quand un joueur veut apprendre et veut écouter ses coéquipiers, et veut aider ses coéquipiers et l’équipe, c’est la chose la plus importante.

«Il a beaucoup de ça et je suis tellement content pour lui de la façon dont ça se passe.

La victoire d’Arsenal sur Southampton est intervenue trois jours seulement après leur défaite face aux Saints au quatrième tour de la FA Cup.

Southampton avait remporté ce match 1-0 grâce à un but contre son camp de Gabriel Magalhaes et cela a mis fin à la défense du trophée par les Gunners.

Le défenseur Rob Holding, qui a fait sa 100e apparition pour Arsenal hier soir, a avoué par la suite que la défaite de samedi avait motivé l’équipe et qu’ils étaient déterminés à rebondir.

«Après le week-end, nous savions que nous voulions les récupérer car ils ont célébré et nous avons été déçus de sortir de la FA Cup. C’était une bonne revanche », a-t-il dit.

«Nous étions en colère contre le résultat du week-end et nous voulions revenir sur eux, donc tout le monde était excité.

«Nous sommes sortis des blocs tout de suite et Laca a été malchanceux dès la première minute quand il était directement au but.

«Mais il a atteint son objectif vers la fin, ce qui l’a rendu heureux, et ses efforts et son rythme de travail étaient au top aujourd’hui, alors il méritait le but.

Arsenal a remporté la victoire hier soir sans son capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, absent pour le deuxième match consécutif pour «raisons personnelles familiales».

Et Bellerin a déclaré: «Nous sommes toujours derrière notre capitaine. Nous voulons le meilleur pour lui.

«Cette victoire est pour lui. Nous lui avions déjà envoyé un message et nous nous sommes dit: «Nous allons gagner ce match pour vous».

«Je suis heureux de l’avoir fait et le soutien dans le vestiaire est incroyable en ce moment. Nous le soutiendrons toujours.

Le seul point négatif pour Arsenal hier soir était qu’ils étaient sans Kieran Tierney en raison d’un problème de mollet, et Emile Smith Rowe et Thomas Partey ont tous deux boité au cours de la seconde période.

Arsenal affrontera Manchester United samedi et Arteta ne sait pas si Tierney sera en forme à temps, tandis que Partey et Smith Rowe devront désormais également être évalués.

“[Smith Rowe] a été blessé pour le match de la FA Cup, il n’était donc pas disponible », a déclaré Arteta.

«Nous savions qu’il ne pourrait probablement pas jouer tout le match aujourd’hui. Il a un inconfort musculaire, il a donc dû se relever.

«Thomas se sentait mal à l’aise et j’espère que ce n’est rien, mais il se débattait.