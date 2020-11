je

f Bukayo Saka pensait que la trêve internationale serait une occasion d’oublier la défaite 3-0 d’Arsenal contre Aston Villa le week-end dernier, il a reçu un rapide rappel.

Accueilli par Gareth Southgate à St George’s Park alors qu’il rejoignait le reste de l’équipe d’Angleterre, il a révélé les premiers mots que lui a dit le manager des Three Lions et ancien joueur de Villa.

«Je lui ai juste dit à quel point j’étais déçu que le résultat n’ait pas été aussi bon et que nous rebondirions après. Il m’a dit que c’était une opportunité pour moi de me concentrer ici, d’éliminer cela, de me vider la tête et de passer une semaine positive ici avec l’Angleterre.

Le message de Mikel Arteta était similaire.

“Après le match, le patron nous a dit que c’était la beauté de ce sport, que nous connaîtrions beaucoup de hauts et de bas”, a ajouté Saka.

«La saison dernière, lorsque nous sommes revenus du lock-out, nous avons perdu deux matchs de suite et les choses semblaient vraiment difficiles pour nous. Mais si vous regardez comment nous avons terminé la saison, nous avons remporté la FA Cup, donc nous sommes passés de bas en haut très rapidement, nous devons juste continuer, garder la tête baissée.

«Je suis ici avec l’Angleterre maintenant, je veux juste me concentrer sur cela et nous prendrons les matchs dans notre foulée quand nous reviendrons avec Arsenal, mais je suis sûr que nous le ferons, à 100%.

L’impressionnante forme d’Arsenal de Bukayo Saka a conduit à des débuts en Angleterre contre le Pays de Galles à Wembley le mois dernier

La bonne nouvelle pour Saka est qu’il peut maintenant jouer avec Jack Grealish, plutôt que contre le meneur de jeu de Villa.

«C’est un joueur de premier plan», a-t-il ajouté. «Quand je suis arrivé ici avant lors de mon premier camp, il était probablement le joueur qui m’a le plus impressionné à l’entraînement.

«Avant de jouer contre Villa ce week-end, nous l’avons analysé et nous l’avons choisi comme l’une de leurs principales menaces et il l’a montré dans le match – il était incroyable du début à la fin donc ça va être bien de jouer avec lui. et pas contre lui cette semaine.

Il n’est pas surprenant que Saka ne veuille pas s’attarder sur les déceptions. La vie a évolué rapidement pour le joueur de 19 ans depuis ses débuts seniors pour Arsenal il y a deux ans.

Il est désormais une figure clé pour Arteta et en lice pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour les Euros après avoir remporté sa première sélection contre le Pays de Galles le mois dernier et avoir été appelé pour les matchs contre la République d’Irlande, la Belgique et l’Islande.

Il a dit: «Je ne pensais pas que cela arriverait aussi vite, mais je suis ici et je ne peux contrôler que ce qui est devant moi et faire de mon mieux pour rester ici parce que c’est évidemment là que je veux être et où je ont travaillé pour être.

«Ce sentiment était probablement le plus grand de tous, c’est le plus grand que cela puisse avoir pour représenter votre pays, donc ce sentiment était définitivement différent des autres.»

Saka souligne que le soutien de sa famille est essentiel à son développement – mais sa relation avec Arteta a été cruciale pour son ascension rapide au cours de la dernière année.

“Je peux certainement dire qu’il était un joueur intelligent parce que les choses qu’il me donne et les choses qu’il m’a apprises quand il est arrivé pour la première fois”, a-t-il déclaré. «J’ai tellement appris et je sens que je vais continuer à apprendre tellement et à me développer avec lui et j’ai hâte de le faire.