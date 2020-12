je

C’est peut-être Pierre-Emerick Aubameyang qui a réussi le but, mais c’est Bukayo Saka qui a sauvé Arsenal de la réalisation d’un autre record indésirable.

Après que Theo Walcott ait donné l’avantage à Southampton en première période, vous craigniez le pire pour l’équipe de Mikel Arteta.

Ils regardaient le baril d’une cinquième défaite consécutive en championnat à domicile et cela ne s’est jamais produit dans l’histoire d’Arsenal.

Aubameyang était l’homme qui a obtenu le but, tirant le ballon à la maison à la 52e minute, mais Arteta doit remercier Saka pour l’avoir sauvé.

L’adolescent a produit une course magique et mazy dans la préparation du but et il était à nouveau le meilleur joueur d’Arsenal. Combien de fois avons-nous dit cela cette saison?

C’est un thème familier et qui est devenu la norme. Cela résume également la situation d’Arsenal en ce moment – compter sur un adolescent pour sauver la situation.

Il y avait une certaine amélioration ici, des preuves de combat en seconde période et de l’esprit pour aller avec.

Mais en réalité, Arsenal était à des kilomètres de Southampton – qui dirigeait le milieu de terrain et avait l’air du meilleur côté toute la nuit.

Ils quitteront le nord de Londres en pensant, et étant déçus, ils n’ont réclamé qu’un point. Cela en dit long sur leur situation actuelle, mais cela nous indique également où se trouve Arsenal.

Ils s’accrochaient au tirage au sort et le soulagement au coup de sifflet à plein temps a tout dit. Ils ont arrêté la pourriture, mais la crise est loin d’être terminée.

Arsenal arrêté en piste par un autre carton rouge

Ce fut une nuit difficile pour Arsenal et, tout comme contre Burnley dimanche, ils se sont compliqués. C’était un cas de déjà-vu car, juste au moment où les Gunners étaient au sommet, ils avaient un homme expulsé.

Cette fois, c’est Gabriel Magalhaes qui a donné ses ordres de marche alors que le Brésilien a ramassé deux cartons jaunes en l’espace de quatre minutes. C’était une sorte de stupidité différente de l’acte de folie de Granit Xhaka contre Burnley, où il a attrapé la gorge d’Ashley Westwood, mais c’était tout aussi naïf.

La première des réservations de Gabriel était pour frapper le ballon pour arrêter un coup franc rapide, tandis que la seconde, il a été puni pour s’être trop serré contre Walcott. L’arrière central savait dès qu’il avait fait tomber Walcott que son temps était écoulé et qu’il n’avait rien à redire.

Arsenal, cependant, a été laissé à la rue, passant à nouveau à 10 hommes, car cela les a arrêtés dans leur élan. Ils ont tenu bon pour réclamer un point, mais trois auraient pu être les leurs s’ils avaient gardé leur discipline.

Walcott revient hanter Arsenal

C’était un objectif tout droit sorti du livre de jeu de Walcott et un fan d’Arsenal l’a vu maintes et maintes fois. Malheureusement pour eux, il le marquait ce soir dans un maillot de Southampton. Le joueur de 31 ans est retourné à l’Emirates Stadium pour hanter Arsenal et donner une longueur d’avance aux Saints. C’était une belle finition dinked et une qui l’avait fait rouler en fête.

Walcott a connu une période difficile depuis son départ d’Arsenal, son déménagement à Everton ne fonctionnant pas vraiment. De retour à Southampton maintenant, cependant, l’ailier ressemble à nouveau à son ancien moi. Il était certainement contre Arsenal, au grand dam d’Arteta.