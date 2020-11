Bull en est maintenant à sa cinquième saison et la star principale Michael Weatherly est en parfaite synchronisation avec le personnage du Dr Jason Bull et avec son showrunner, Glenn Gordon Caron. Le créateur de Moonlighting a déclaré que les deux avaient une relation “simpatico” et que Weatherly est “toujours partisan de tout”, aussi folle que puisse paraître l’idée. Si le scientifique d’essai va commencer à synchroniser des chansons de rock classiques, Weatherly est tout à fait prêt, a déclaré Caron dans une récente interview exclusive avec PopCulture.

Lors de la première de la saison 5 de cette semaine, “My Corona”, Bull a commencé à entendre des chansons dans sa tête alors qu’il en apprenait davantage sur la façon dont son monde allait changer pendant la pandémie de coronavirus. Bien que nous ayons appris plus tard qu’une grande partie de ce que le public a vu dans l’épisode était en fait une séquence de rêve et que la vie de Bull ne sera pas aussi mauvaise qu’il le pensait, cela a donné un nouvel aperçu du personnage et de ce qu’il valorise, a déclaré Caron. L’épisode s’est terminé par une séquence musicale unique, où les acteurs ont chanté une chanson de David Cassidy alors qu’ils montraient les mesures de sécurité contre les coronavirus prises sur le plateau. En fin de compte, Weatherly a accueilli le public de nouveau dans l’émission.

Weatherly est “juste le meilleur”, s’est exclamé Caron à propos de l’ancienne star du NCIS. “Il est toujours partisan de tout.” Même lorsque Caron a suggéré que Bull aurait une crise cardiaque à la fin de la saison 2, Weatherly a adopté l’idée. «J’ai appelé Michael tard dans la nuit et lui ai dit: ‘Je veux que vous ayez une crise cardiaque sur les marches du palais de justice.’ J’ai dit: “C’est ce que j’écris. C’est ce que je veux faire” “, se souvient Caron. “Et [I fully expected] lui d’aller, «Cela ne se produit pas. Comment en revenez-vous? Pourquoi devrais-je céder à ça? Pourquoi suis-je? Vous avez perdu la tête. »Au lieu de cela, Weatherly a dit:« Wow, c’est génial. »À ce moment-là, Caron savait qu’il avait un« compadre »à Weatherly.

Caron, qui a joué un rôle dans la transformation de Bruce Willis en une star avec Moonlighting et a réussi avec Patricia Arquette sur Medium, a noté que son histoire au cinéma et à la télévision “est de trouver une voix pour certains acteurs”. Même si Caron n’a rejoint Bull qu’à la fin de la saison 1, il a rapidement développé une relation «simpatico» avec Weatherly. Ils sont restés en contact même pendant que le spectacle était en pause de mai à juin. Leurs appels téléphoniques pouvaient durer deux heures. “C’est juste un super”, a déclaré Caron à PopCulture. “Je plaisante toujours, si vous êtes auteur-compositeur, vous espérez un jour faire affaire avec un grand chanteur et j’ai l’impression que c’est la relation que nous entretenons.” Les téléspectateurs de Bull peuvent voir plus de Weatherly en tant que personnage principal les lundis à 22 h HE sur CBS.