urberry a enregistré une baisse de 62% de ses bénéfices avant impôts, mais la firme de mode a déclaré qu’elle avait été encouragée par la reprise globale alors que les verrouillages se sont atténués.

L’entreprise de mode britannique FTSE 100, connue pour ses trenchs, a souffert au cours des six mois précédant le 26 septembre, les restrictions de voyage ayant nui aux dépenses des touristes. Il y a eu des fermetures dans différents pays qui l’ont obligée à fermer temporairement des magasins au cours de la période.

Burberry, comme ses rivaux, a également reçu l’ordre de fermer des succursales en Angleterre ce mois-ci pour le dernier verrouillage.

La société, dont la dernière campagne met en vedette le footballeur Marcus Rashford, a enregistré au premier semestre des bénéfices avant impôts de 73 millions de livres sterling, contre 193 millions de livres un an plus tôt.

Les ventes ont chuté de 31% à 878 millions de livres sterling.

Le directeur général Marco Gobbetti a déclaré: «Alors que le virus continue d’avoir un impact sur les ventes dans la région EMEIA, au Japon et en Asie du Sud-Pacifique, nous sommes encouragés par notre reprise globale et la forte réponse à notre marque et à nos produits, en particulier chez les nouveaux clients et les plus jeunes.»

En septembre, la société est devenue le premier détaillant de luxe à diffuser en direct un défilé de mode sur le service de streaming Twitch, qui est généralement utilisé pour le contenu de jeux vidéo.

Le détaillant a déclaré qu’une reprise est en cours avec «une amélioration séquentielle des ventes des magasins comparables» à -6% au deuxième trimestre contre une baisse de 45% au premier trimestre.

Burberry, qui a révélé en juillet son intention de supprimer environ 150 emplois dans ses bureaux de Londres et de Leeds, a déclaré: «Nous sommes encouragés par la reprise au deuxième trimestre mais restons conscients de l’environnement macro-économique incertain causé par Covid-19. Nous avons actuellement plus de 10% de nos magasins fermés dans le monde à la suite des récents verrouillages en EMEIA. »

Il a ajouté: «Avec la marque résonnant et attirant de nouveaux et plus jeunes consommateurs, nous avons pris la décision de réduire les démarques et ce sera un vent de face sur les revenus au S2 avec l’impact principal au T3, mais servira l’intérêt à long terme de la marque. Nous sommes bien placés pour continuer à stimuler la performance et à générer de la croissance à moyen terme. »