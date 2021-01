Plongée une fois de plus dans un verrouillage complet, notre vie sociale se limite désormais à une heure quotidienne d’exercice en plein air avec un ami.

Si votre effort de choix est une marche rapide, vous voudrez peut-être envisager d’augmenter la mode avec l’un des excellents manteaux matelassés que Burberry a publiés dans le cadre d’une collection capsule en édition limitée appelée Burberry Future Archive.

Conçue par Riccardo Tisci, la collection puise dans le brillant héritage de la confection de manteaux de Burberry et se concentre sur la réinterprétation des classiques des archives.

Les stars de la série sont sans aucun doute les manteaux matelassés en diamant pour hommes et femmes, qui se déclinent en silhouettes kaki surdimensionnées, en versions ceinturées noires pour femmes et en bombers bleu carbone foncé pour les hommes.

Ailleurs, les baskets en cuir et en daim noir et beige sont reconstituées avec un talon cubain et des chapeaux seau en nylon et en sergé et comportent des détails de poche et de ceinture utilitaires inspirés du trench Burberry emblématique – l’un se décompresse même pour devenir une visière.

Le sac de bowling vu sur le podium a également été retravaillé et mis à jour pour se présenter dans une taille plus compacte en cuir lisse beige avec des panneaux latéraux en velours côtelé matelassé et une sangle en chaîne dorée. Une pochette parfaite pour votre parc.

La collection Burberry Future Archive sera vendue dans une sélection de magasins Burberry, burberry.com et exclusivement via Mytheresa à partir du 5 janvier.