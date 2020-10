Burger King a annoncé son intention d’utiliser des boîtes et des gobelets réutilisables dans ses restaurants à partir du début de l’année prochaine pour réduire les déchets. Le géant de la restauration rapide s’associe au service d’emballage de TerraCycle Loop dans le cadre de son initiative «Restaurant Brands for Good». Les clients qui ont choisi d’utiliser l’emballage réutilisable paieront une petite caution, qui leur sera ensuite remboursée lorsqu’ils déposeront les contenants après avoir fini de manger.

Le programme sera lancé à New York et Portland aux États-Unis et à Tokyo, au Japon à partir de 2021 avant d’être déployé ailleurs dans les mois suivants, selon un communiqué de presse. Les établissements participants disposeront d’un système de collecte où les clients pourront déposer les gobelets ou les boîtes à sandwich à nettoyer à fond par Loop. Ils seront ensuite réutilisés dans les restaurants. Le système Loop désinfecte complètement les récipients et les tasses d’aliments avant chaque utilisation.

Grande nouvelle! À partir de 2021, @BurgerKing s’associera à w / #Loop pour piloter des conteneurs réutilisables pour les conteneurs à sandwich du Whopper ® aux tasses à boissons pour les boissons gazeuses et le café. New York, Portland et Tokyo seront les premiers à avoir accès à d’autres villes qui devraient suivre. pic.twitter.com/4uDw3arEZZ – Loop (@LoopStore_US) 22 octobre 2020

«Dans le cadre de notre plan Restaurant Brands for Good, nous investissons dans le développement de solutions d’emballage durables qui aideront à faire avancer l’industrie de la restauration en réduisant les déchets d’emballage», a déclaré Matthew Banton, responsable de l’innovation et de la durabilité chez Burger King Global. dans un rapport. «Le système Loop nous donne la confiance dans une solution réutilisable qui répond à nos normes de sécurité élevées, tout en offrant également la commodité à nos clients en déplacement.»

«Pendant COVID, nous avons vu l’impact environnemental de l’augmentation des commandes de plats à emporter, ce qui rend cette initiative de Burger King d’autant plus importante», a ajouté Tom Szaky, PDG de TerraCycle et Loop. «Cela permet aux consommateurs de Burger King d’intégrer facilement la réutilisabilité dans leur vie quotidienne, et qu’ils choisissent de manger sur place ou à emporter, ils pourront obtenir certains de leurs aliments et boissons préférés dans un contenant réutilisable.»

Burger King et Loop ont également fait équipe avec Kraft-Heinz et d’autres pour aider à la recherche et à la compréhension des programmes pilotes. L’entreprise espère que le programme aidera les établissements Burger King à réduire son impact environnemental. Ils espèrent fabriquer tous les emballages des clients avec des sources renouvelables, recyclées ou certifiées d’ici 2025. La société prévoit également de rendre les emballages réutilisables disponibles dans tous les restaurants des États-Unis et du Canada d’ici 2025.

En septembre, McDonald’s et Loop se sont associés au Royaume-Uni pour proposer à leurs clients des tasses à café ou à thé réutilisables. Tout comme le plan Burger King, les clients doivent également payer un petit dépôt, qui est remboursé lorsque les tasses sont retournées. McDonald’s UK continuera de vendre des gobelets jetables traditionnels, rapporte CNN.