son temps l’an dernier, Burna Boy était en tête d’affiche à la Wembley Arena, une salle d’une capacité d’environ 12 500 personnes. Les circonstances actuelles ont poussé la star nigériane à se produire dans une salle plus petite, sur un écran de téléphone, devant un public potentiellement beaucoup plus large.

La société de réalité virtuelle MelodyVR a diffusé plus de 100 concerts pendant le verrouillage et affirme que les installations de son application ont augmenté de 1000% cette année. De grands Britanniques tels que Liam Gallagher, Kaiser Chiefs et Blossoms s’impliquent bientôt. Cela semble être le seul moyen d’aller à un spectacle pendant un bon moment.

Cette fois, pour 12,50 £, vous pourriez rejoindre le pionnier du son qu’il appelle Afro-fusion et son groupe de sept musiciens dans une Brixton Academy vide. Six caméras à 360 degrés offraient des vues différentes, d’un placement sur écran large ressemblant à la première rangée d’un concert normal, à un si proche que vous pouviez pratiquement voir son nez. C’était comme avoir Google Street View comme votre plus un.

Sur un casque Oculus Rift immersif, c’était sans aucun doute passionnant. J’espère que la technologie des autres participants était plus fiable que la mienne, ce qui m’a permis de regarder l’ensemble de 90 minutes posé sur le sol, à quelques centimètres de mon routeur, sur le nouveau téléphone de quelqu’un d’autre.

Burna Boy a propulsé la musique nigériane au centre de la pop mondiale

Même ainsi, c’était un régal d’avoir un regard virtuel sur un homme qui, aux côtés de Wizkid, Davido, M. Eazi et Tiwa Savage, a placé la musique nigériane au centre de la scène pop mondiale. Burna Boy a sorti trois albums en trois ans, tout en étant également invité sur des disques de Beyoncé, Stormzy, Dave et Sam Smith, et est maintenant également une voix politique importante. Ici, il a interprété sa dernière chanson, 20 10 20, une polémique angoissée sur le massacre de Lekki il y a moins d’un mois, dans laquelle le personnel de l’armée nigériane a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques #EndSARS au péage de Lekki dans l’État de Lagos. Monsters You Made, avec un enregistrement de Chris Martin et Another Story, visait le colonialisme.

En parcourant les différentes émissions de pré-quarantaine de MelodyVR, il est clair que, même en réalité virtuelle, un concert est plus excitant lorsqu’un public en direct est impliqué. Cet événement se sentait toujours en sourdine, comme être coincé dans un schéma d’attente jusqu’à ce que la vraie chose revienne, mais comme Burna Boy l’a dit dans un rare moment de plaisanterie avec la pièce vacante, “Au moins, c’est mieux que rien.”