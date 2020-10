Les Blues sont de retour sur la route alors qu’ils reviennent en Premier League avec un voyage à Burnley.

Chelsea a remporté une victoire 4-0 en Ligue des champions à Krasnodar mercredi, avec Hakim Ziyech sous une forme étincelante alors que la ligne avant de Frank Lampard cliquait en Russie.

Cependant, Chelsea n’a pas encore pleinement trouvé ses marques au pays, prenant neuf points sur ses six premiers matchs alors que Lampard a eu du mal à équilibrer une attaque passionnante avec une défense poreuse.

Burnley a été impressionnant contre Tottenham lors de la défaite lundi, perdant de peu 1-0. Peuvent-ils battre leurs visiteurs londoniens cinq jours plus tard?

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Points clés

Lieu: Turf Moor, 15 h Actualités de l’équipe: Silva commence, Werner benched TV / stream: Sky Sports Box Office Prédiction: Burnley 0-1 Chelsea

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604158814

James Robson à Turf Moor

Ziyech rattrape le temps perdu après avoir raté le début de saison. Il a une franchise qui va lui faire beaucoup de plaisir à regarder ce trimestre.

Pope était en faute pour le but – mais Ziyech a forcé l’erreur avec sa réflexion rapide et son premier tir.

(PA) 1604158753

35min: Une autre pause à Chelsea, et cela semble menaçant jusqu’à ce que Werner fasse une erreur de contrôle en bordure de la zone. Il en sera déçu.

1604158703

33min: Burnley n’offre pas grand-chose, peut-être une gueule de bois de lundi, résumée par un rare coin envoyé directement dans les bras de Mendy.

1604158385

OBJECTIF! Burnley 0-1 Chelsea

26min: Ziyech avec son premier but pour Chelsea! Il joue un un-deux avec Abraham avant de tirer à travers le nombre de jambes de Burnley, mettant le Pape du mauvais pied dans le but.

(Piscine via REUTERS) 1604157922

21min: Chilwell s’amuse sur le flanc, maraude de haut en bas et, plus récemment, se lie avec Ziyech. Cela permet à Werner de trouver un espace plus central. Jusqu’à présent, Burnley n’a pas de réponse.

1604157615

Cri de pénalité!

16min: Chilwell fait appel pour un coup de pied après avoir reçu un coup de coude dans le dos à l’intérieur de la zone de Burnley. L’arbitre n’en a rien, et VAR non plus.

1604157252

James Robson à Turf Moor

C’est une formation différente pour Chelsea ici et un changement du 4-2-3-1 que Lampard a aimé cette saison.

Kante joue le rôle de gardien, avec Havertz et Mount devant lui pour créer un système 4-1-4-1 au départ.

1604156992

6min: Werner a effectivement pris la position de Pulisic sur la gauche donc aucun changement de forme jusqu’à présent.

1604156887

3min: Sighter tôt d’Abraham alors qu’il esquive la ligne arrière de Burnley, mais il est un peu tôt et les drapeaux sont levés.