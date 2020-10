Raheem Sterling a marqué deux fois alors que Manchester City a scellé une confortable victoire 3-0 sur Burnley pour atteindre les quarts de finale de la Coupe Carabao.

L’international anglais a ouvert le score à la fin de la première mi-temps et a ajouté un deuxième à 50 minutes pour doubler l’avance de City.

Ferran Torres a ouvert son compte pour le club après son départ de Valence avec un troisième alors que l’équipe de Pep Guardiola se qualifiait pour les huit derniers avec une victoire à Turf Moor.

Guardiola a fait ses débuts à Cole Palmer, 18 ans, mais dans l’ensemble, il a nommé une formation solide avec Kevin De Bruyne et Sterling inclus.

Burnley a également aligné une équipe presque pleine, Bailey Peacock-Farrell ayant eu la chance d’impressionner en l’absence de Nick Pope qui était reposé.

Les détenteurs, qui ont remporté cette compétition trois années de suite, ont commencé sur le pied avant avec Sterling qui s’écartait d’une manière ou d’une autre de la livraison précise de Ferran Torres.

Quatre minutes plus tard, c’est De Bruyne qui a nourri Sterling avec une super balle au milieu et cette fois, il a tout fait correctement, tirant bas et fort uniquement pour que Peacock-Farrell réussisse un bon arrêt à son poste proche.

Le joueur de 23 ans ferait mieux avec son prochain arrêt, quittant sa ligne pour battre le troisième effort de Sterling de la nuit avec une main forte.

Le concours était peut-être plus ouvert que certains ne l’auraient prévu et Burnley a menacé de la pause avec Matej Vydra et Ashley Barnes se rapprochant de la plage.

Palmer a ensuite eu la chance de terminer ses débuts avec un but mais Peacock-Farrell a continué sa belle forme, bloquant l’effort du jeune au premier poteau.

La pression de City a finalement été révélée à la 35e minute quand Aymeric Laporte a joué un ballon en profondeur à Benjamin Mendy, il a envoyé un centre bas et cette fois, Sterling a frappé à la maison de 10 mètres.

Juste avant la mi-temps, l’impressionnant Torres a failli faire deux mais a frappé contre les boiseries après avoir atteint le bout du centre de Riyad Mahrez.

Mais à peine cinq minutes après la pause, Sterling a doublé son score après une échappée incisive de City a vu Torres envoyer un centre bas et le joueur de 25 ans a tapé à la maison.

City dominait le ballon, créant des occasions et obligeant Burnley à chasser le ballon pendant plusieurs minutes, et ce n’était pas une surprise lorsque l’impressionnant Torres a marqué son premier but pour le club avec une finition intelligente dans le coin inférieur.

Sterling a eu une chance de sceller le triplé en affrontant Peacock-Farrell en tête-à-tête, mais le gardien de but est resté ferme une fois de plus.

Torres et Sterling allaient se rapprocher à nouveau, mais City a finalement pris le relais et a remporté la victoire pour faire un autre pas vers la conservation du trophée pour une quatrième année consécutive.

2020-09-30T15: 43: 54.676Z

Bonjour et bienvenue à la couverture en DIRECT de Standard Sport de l’affrontement de la Coupe Carabao entre Burnley et Manchester City!

2020-09-30T16: 00: 55.020Z

Guardiola s’apprête à sonner les changements

Photo: . via .

Pep Guardiola est susceptible d’aligner à nouveau une équipe très changée alors que Manchester City cherche à rebondir après la défaite spectaculaire de dimanche contre Leicester.

Guardiola fait face à une série d’absents blessés au début de la saison, le manque d’options de City étant impitoyablement exposé lors de leur défaite 5-2 à l’Etihad.

Ils affronteront Burnley dans la Coupe Carabao mercredi, avec leur manager prêt à se tourner vers leur talent d’académie dans le but de faire face à un calendrier de rencontres chargé.

Guardiola a insisté sur le fait qu’il obtiendrait une réponse après la défaite de dimanche.

«Je ne vais pas abandonner, je vais essayer de trouver des solutions», a-t-il déclaré.

«Oui, bien sûr, c’est difficile, nous devons l’accepter, c’est toujours le deuxième match.»

2020-09-30T16: 11: 02.630Z

Actualités de l’équipe Man City

Photo: .

Liam Delap s’est annoncé aux fans de City avec un premier but contre Bournemouth la semaine dernière – et il est venu contre Leicester en l’absence des blessés Sergio Aguero et Gabriel Jesus.

Un autre diplômé de l’académie, Tommy Doyle, pourrait également commencer ce soir à Manchester City après avoir également joué au dernier tour de la compétition.

2020-09-30T16: 24: 23.540Z

Gamme de prédiction de Man City

Voici comment Standard Sport voit la ville bien changée prendre forme à Turf Moor ce soir …

2020-09-30T16: 39: 14.000Z Pep Guardiola et la Coupe Carabao semblent aller de pair ces jours-ci.

Le Catalan a guidé Manchester City vers trois triomphes consécutifs à Wembley et la seule équipe à avoir réussi était Liverpool entre 1981 et 1984 avec quatre coupes de championnat consécutives.

Alors que les Reds connaissent leur période la plus réussie depuis 30 ans, cela ferait certainement du bien à Guardiola s’il pouvait garder le trophée hors des griffes de Jurgen Klopp.

Mais d’abord, ils doivent négocier une rencontre difficile à Turf Moor s’ils veulent reprendre la route de Wembley.

2020-09-30T16: 48: 32.000Z

Heureux terrain de chasse

Le patron de Burnley, Sean Dyche, pourrait bien grimacer s’il regarde les livres d’histoire de ce match.

Man City a remporté ses cinq dernières rencontres entre les deux équipes par un score global de 20-1.

Leur dernière visite à Turf Moor a vu City remporter une victoire 4-1, avec Gabriel Jesus en sachant un doublé, et vous vous attendez à ce que Guardiola soit heureux d’un résultat répété ce soir.

Photo: .

2020-09-30T16: 55: 34.783Z

Nouvelles de l’équipe à venir!

Guardiola donnera-t-il à des jeunes comme Liam Delap et Tommy Doyle une chance d’impressionner ce soir?

Nous ne sommes qu’à cinq minutes des nouvelles de l’équipe à Turf Moor, alors restez à l’écoute!

ACTUALITÉS MAN CITY

2020-09-30T17: 01: 24.510Z

Actualités de l’équipe Man City

XI de départ:

Steffen; Walker, Fernandinho (c), Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, Palmer; Torres, Sterling, Mahrez.

Sous-marins: Ederson, Ake, Bernardo, Foden, Delap, Doyle, Harwood-Bellis.

2020-09-30T17: 03: 56.436Z

Actualités de l’équipe Burnley

XI de départ: Peacock-Farrell; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; McNeil, Brownhill, Westwood, Pieters; Barnes, Vydra.

Sous-marins: Norris, Bardsley, Dunne, Benson, Glennon, Goodridge, Wood.

2020-09-30T17: 10: 08.616Z

Guardiola sonne les changements avec le départ de Palmer

Pep Guardiola a fait ses débuts à Cole Palmer alors qu’il effectuait quatre changements après la lourde défaite contre Leicester dimanche.

Palmer, 18 ans, semble prêt à opérer au milieu de terrain trois bien que le jeune puisse fonctionner plus loin.

Fernandinho et Aymeric Laporte débutent à l’arrière central, remplaçant Eric Garcia et Nathan Ake.

Phil Foden tombe sur le banc pour faire place à Ferran Torres, tandis que Zach Steffen obtient un virage devant Ederson.

2020-09-30T17: 21: 33.000Z

Qui est Cole Palmer?

On pense que Manchester City attribue une très haute note à Cole Palmer, expliquant pourquoi il a été inclus dans l’alignement ce soir.

Photo: .

Comme beaucoup de milieux de terrain de Man City, Palmer peut opérer dans un milieu de terrain à trois ou plus en tant que milieu de terrain créatif, donnant à Guardiola la flexibilité de changer ses joueurs attaquants.

Palmer a rejoint le club au niveau des moins de 8 ans et a impressionné tous les niveaux de jeunes auxquels il a joué, marquant 15 buts et enregistrant cinq passes décisives en 14 matchs en Premier League des moins de 18 ans.

Le joueur de 18 ans a été nommé sur le banc pour le match nul de la Ligue des champions contre le Real Madrid et, bien qu’il n’ait pas été sur le terrain ce jour-là, il a une chance d’impressionner comme ses amis Tommy Doyle et Taylor Harwood-Bellis l’ont fait. .

2020-09-30T17: 33: 26.000Z Alors, quelles sont les chances d’être bouleversé ce soir?

Photo: .Burnley a certainement sorti une équipe capable de créer un résultat surprise, avec Peacock-Farrell le seul non régulier de l’équipe ce soir.

Le rythme de Dwight McNeil sur le flanc gauche donnera à Kyle Walker quelque chose à réfléchir, tandis que le retour de James Tarkowski et Ashley Barnes dans l’équipe donnera sans aucun doute un coup de pouce aux Clarets.

D’autre part? Man City a incroyablement remporté 28 de ses 30 derniers matchs de la Coupe Carabao. Quel record!

2020-09-30T17: 47: 17.593Z Man City est sorti pour son échauffement lors d’une soirée froide et pluvieuse dans le Lancashire.

Coup d’envoi dans un peu moins d’un quart d’heure.

2020-09-30T17: 51: 03.446Z

Man City dévoile Ruben Dias

Man City a quelque chose à célébrer quel que soit le résultat de ce soir.

L’équipe de Pep Guardiola a conclu un contrat record avec le club pour signer Ruben Dias de Benfica pour 64,3 millions de livres sterling.



L’international portugais porte les dépenses de Pep Guardiola pour les arrières centraux à plus de 100 millions de livres sterling pendant le mercato d’été, après l’arrivée de 41 millions de livres sterling de Nathan Ake.

Le déménagement du joueur de 23 ans met fin à une poursuite de deux ans par City pour l’attirer vers l’Etihad, Guardiola confirmant le mouvement après avoir perdu l’intérêt pour Kalidou Koulibaly, Jules Kounde et Jose Gimenez.

2020-09-30T17: 54: 07.650Z Voici le débutant de Man City Cole Palmer en train de s’échauffer sur le terrain de Turf Moor.

Photo: . 2020-09-30T17: 55: 37.093Z

Et c’est parti!

Le football continue d’arriver épais et rapide dans ce calendrier de saison chargé.

Sera-ce encore un autre quart de finale de la Coupe Carabao pour Manchester City, ou Burnley refusera-t-il à Guardiola une pièce d’argenterie qui, parfois, n’a presque semblé être qu’une formalité?

Découvrons-le!

DÉMARRER

2020-09-30T18: 00: 38.010Z

DÉMARRER!

Nous sommes en cours à Turf Moor!

Photo: .

2020-09-30T18: 05: 08.930Z

3 minutes: Burnley appuie haut aujourd’hui, ce qui est assez différent de la façon dont ils s’installent habituellement, de manière compacte et profonde.

Man City espère que l’espace s’ouvrira pour leur permettre de passer, mais ils savent que ce ne sera pas facile contre une équipe forte ce soir.

2020-09-30T18: 05: 44.546Z

4 minutes: Guardiola peut être entendu crier constamment des instructions depuis les lignes de touche et il ne manque jamais un battement à cet égard.

Photo: . 2020-09-30T18: 06: 21.976Z

5 minutes: Une première opportunité pour le jeune Cole Palmer, qui fait ses débuts ce soir.

Mais le joueur de 18 ans, sur son pied gauche préféré, frappe plus de 20 mètres.

