Le secret de Busta Rhymes“ une perte de poids époustouflante – il a fait ce que la plupart des gens auraient souhaité faire en quarantaine … en se concentrant sur un entraînement intensif et en transpirant à chaque occasion.

Entraîneur de célébrités, Victor Muñoz, est le gars qui a guidé le rappeur à travers le programme qui a fait disparaître son ventre bombé … et il nous dit que la clé était de pousser le heavy metal. Sérieusement lourd, comme vous pouvez le voir dans certaines des vidéos d’entraînement de Busta.

Victor nous dit que Busta a fait des entraînements complets pour renforcer sa poitrine et réduire la graisse du ventre. Dans la vidéo, on dirait que Busta poussait plus de 300 livres sur son développé couché !!!

Il a également radicalement changé ses habitudes alimentaires en embauchant un chef qui préparait des repas avec des viandes plus maigres comme le poulet, le saumon et le bison. Victor dit que Busta a également considérablement limité sa consommation d’alcool.

Victor et le Queens MC travaillent ensemble depuis 8 ans, mais l’entraîneur dit que le verrouillage du COVID offrait une opportunité rare – beaucoup de temps libre qui serait normalement consacré à voyager pour des spectacles. Il dit qu’ils se sont engagés à utiliser le temps pour transformer le corps de Busta.

Ils ont commencé avec des sessions deux fois par semaine, parfois aussi longues que 2 heures – mais maintenant elles en sont jusqu’à 3-4 par semaine. Busta a publié une photo dramatique avant et après, encourageant les autres à ne jamais abandonner. Muñoz dit que les résultats n’étaient pas immédiats, mais qu’ils sont arrivés en temps voulu.

Son nouvel album, “Extinction Level Event 2: The Wrath of God” est sur le point de tomber, mais Busta ne lâche pas sa forme. Victor – qui est également formé Diana Ross et “Boardwalk Empire’s” Devin Harjes – dit Busta est tellement dévoué … il choisira de marcher 16 volées d’escaliers, au lieu de prendre l’ascenseur, pour se rendre à son studio de New York.

Je ne peux pas nier que ça marche pour lui.