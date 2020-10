Le rappeur Busta Rhymes a récemment subi une transformation assez importante. Sur Instagram, Rhymes a non seulement parlé de son album à paraître prochainement, Extention Level Event 2: The Wrath of God, mais il a également présenté sa transformation de perte de poids. Dans sa légende pour le post, le rappeur a noté qu’il voulait être dans la meilleure forme de sa vie avant la sortie de l’album, qui tombe le 30 octobre.

Rhymes a posté une photo avant et après de sa transformation corporelle, montrant qu’il a fait une tonne de travail pour être “dans la meilleure forme” de sa vie. Il a également inclus un message positif pour les autres qui traversent leur propre chemin, car il les a encouragés à ne pas abandonner sur eux-mêmes ou leurs objectifs. “N’ABANDONNEZ JAMAIS VOUS-MÊME !! LA VIE COMMENCE MAINTENANT !!!” Rhymes a écrit. “MON DÉDICACE EST DIFFÉRENT !! JE NE SERAI JAMAIS METTRE UN ALBUM ET NE SERAI PAS DANS LA MEILLEURE FORME DE MA VIE !! JE ME RESPECTE TROP ET JE VOUS RESPECTE TOUS TROP !!! ! ” Le rappeur “Break Your Neck” a terminé sa légende en remerciant son entraîneur, Victor Munoz, et les autres qui l’ont aidé pendant ce voyage de santé.

Comme Rhymes l’a souligné, il voulait être en pleine forme avant la sortie d’Extention Level Event 2: The Wrath of God, son premier album en onze ans. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, donnée peu de temps après que lui, le Dragon, ait été évincé de The Masked Singer, il a partagé ce à quoi les fans peuvent s’attendre sur ce nouvel album. Rhymes a déclaré: “Je pense que le consommateur qui a appris à connaître et à aimer Busta Rhymes qui fait partie de ce voyage avec moi depuis si longtemps, il va acquérir la grandeur intemporelle d’une nouvelle manière rafraîchissante que je n’ai pas faite sur n’importe quel album avant, parce que je n’ai jamais mis 11 ans pour enregistrer une seule œuvre. Cela la rend d’autant plus convaincante, puissante et cohérente. Je suis donc très enthousiasmée par ce projet. “

Le prochain album de Rhymes proposera des collaborations avec des artistes tels que Anderson .Paak et Trippie Redd. Selon le rappeur, il a vraiment hâte de sortir cet album, car il veut faire sa part pour apporter “une énergie de bien-être” à ses fans. «Et, mec, je veux juste faire ma part pour continuer à donner aux gens une énergie de bien-être», a-t-il expliqué. “Je veux faire ma part pour continuer à susciter la réflexion. Et je veux aussi faire ma part pour continuer à contribuer à la culture de manière significative, et changer le climat de manière productive avec la musique, et inspirer les gens à être plus grands. . “