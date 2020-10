HISTOIRES CONNEXES

Girls5eva devient occupé.

Busy Philipps, alun de Cougar Town, jouera dans Girls5eva, la prochaine comédie de Peacock de Tina Fey, a appris TVLine.

La série est centrée sur un groupe de filles des années 90 à succès unique qui regorge de culture pop après qu’une de ses chansons ait été échantillonnée par un jeune rappeur. Philipps jouera Summer, le membre le plus extraverti et le moins talentueux du groupe qui, selon la description officielle du personnage, est «un rejet de Real Housewives en pantalon de yoga, vivant dans une McMansion du New Jersey.

Elle jouera aux côtés de Sara Bareilles (Little Voice), dont Dawn dirige maintenant le restaurant italien de sa famille dans le Queens, et de Renee Elise Goldsberry (The Good Wife), dont Wickie a essayé (et échoué) d’avoir une carrière solo après que Girls5eva se soit séparé. .

Girls5eva est originaire de Meredith Scardino (Unbreakable Kimmy Schmidt), qui servira également de EP avec Tina Fey et Robert Carlock de 30 Rock. La comédie a été commandée à la série Peacock en janvier.

En plus de jouer à Laurie de Cougar Town, le vaste CV télévisé de Philipp comprend également Freaks and Geeks, Dawson’s Creek, ER, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Vice Principals, Drunk History et Unbreakable Kimmy Schmidt. Elle a également animé l’émission-débat de courte durée Busy Tonight sur E!