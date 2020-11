W

vec un deuxième verrouillage en T-moins 3 jours, les salons de beauté britanniques se préparent à nouveau à fermer leurs portes.

Mais d’ici là, les salons londoniens devraient être inondés de réservations et, à ce titre, la plupart ont prolongé leurs heures d’ouverture – certains offrant même des créneaux de rendez-vous beauté et coiffure 24h / 24 et 7j / 7 jusqu’à jeudi.

Mais quels traitements devriez-vous prioriser avant le lockdown 2.0? Et où devriez-vous les trouver?

Nous avons parlé aux propriétaires de certains des salons et plateformes de beauté les plus branchés de la ville pour obtenir leurs conseils sur les traitements qui valent la peine de vous offrir un créneau de 22 heures.

Réservez pour une coupe et une couleur

«Faites votre coupe et votre couleur maintenant», conseille Luke Hersheson, qui maintient ses salons Berners Street et Harvey Nichols ouverts de minuit jusqu’à jeudi. «Nous essayons de rester positifs et espérons que nous en sortirons tous dans un mois – l’idée que cela pourrait être plus long est au mieux frustrante», poursuit-il.

La plate-forme de réservation de beauté Secret Spa a également vu les réservations de coupe de cheveux monter en flèche de 400% depuis l’annonce du verrouillage. La co-fondatrice Emily Ewart-Perks, suggère aux clients d’opter pour des coupes de cheveux un peu plus courtes qu’elles ne le feraient normalement pour permettre une extension de verrouillage potentielle, et de demander des styles qui pousseront bien, en particulier pour les hommes et les enfants.

Secret Spa a prolongé ses heures d’ouverture pour offrir des rendez-vous toute la nuit du lundi et mardi et jusqu’à 23 heures le mercredi. Ils ont encore des créneaux horaires disponibles, mais conseillez de réserver pronto.

Chez Belgravia’s Neville Hair & Beauty (les rendez-vous pour la coloration des cheveux ont explosé, le directeur de la coloration du salon Seniz Alkan étant complet pour les trois prochains jours de 8 h à 22 h. De plus, les demandes de retrait des ongles en gel et de manucures et pédicures régulières sont à un record absolu.

«Nous recommandons à tous nos clients d’avoir une couleur et une bonne coupe de cheveux pour les aider à passer le prochain verrouillage. Nous recommandons également à nos clients d’investir dans de bons soins capillaires pour aider à maintenir la couleur et la brillance de leurs cheveux pendant le verrouillage », explique Elena Lavagni, propriétaire et fondatrice du salon, qui a prolongé les heures d’ouverture du salon de 7 h à 22 h et a recruté du personnel supplémentaire pour aider à faire face à la demande.

Envisagez un service de lissage des cheveux

Paul Edmonds, propriétaire de deux salons de coiffure et de beauté à Knightsbridge et Battersea, affirme que la plupart des demandes de traitement de dernière minute sont techniques, «les clients veulent des services de couleur (racine et mèches), des services de défrisage / lissage et de lissage / permanente», dit-il. «Nous conseillons aux clients de réserver pour des services de lissage des cheveux pour durer la période de verrouillage en gardant les cheveux et la couleur en parfait état.»

Luke Hersheson convient qu ‘«un brushing permanent aidera à garder les frisottis hivernaux triés – nous voulons essayer d’éviter toutes les catastrophes de couleur de la boîte et les coupes de cheveux à la maison.»

Épilation, manis nude et peelings punchy…

L’épilation a été la catégorie de traitement la plus demandée sur Secret Spa, avec une augmentation de 400% des réservations depuis l’annonce du verrouillage, et les lignes de bikini une priorité absolue.

Quand il s’agit de s’occuper de vos serres, la fondatrice Ewart-Perks recommande d’opter pour «les manucures et pédicures classiques afin que vous n’ayez pas à vous soucier du retrait du vernis gel, ce qui est vraiment préférable de laisser aux professionnels», dit-elle. «Si vous devez avoir du gel, nous vous recommandons d’opter pour une couleur nude pour qu’elle ne soit pas visible à mesure qu’elle grandit.»

Paul Edmonds a quant à lui remarqué une augmentation des demandes de peelings pour le visage, qui maintiennent l’état de la peau et optimisent les produits de soins à domicile pour les quatre à cinq prochaines semaines pour mieux absorber. En plus des peelings, ses clients réservent également des soins du visage plus avancés comme la mésothérapie et Profhilo (un traitement à l’acide hyaluronique injectable). «Le premier verrouillage nous a vraiment tous amenés à examiner la santé de notre peau et à nous concentrer sur les moyens de nous améliorer, donc beaucoup d’entre nous ont traversé des moments de maintenance à la maison et cela s’est absolument poursuivi lorsque le salon a rouvert, les clients voulant quelque chose de plus efficace pour améliorer encore les résultats. ,” il explique.

Soutenez votre salon local, tant que vous le pouvez encore

L’industrie britannique de la beauté et de la coiffure valait 6,6 milliards de livres sterling en 2019 et a depuis été particulièrement touchée à la suite des mesures de verrouillage de cette année, les thérapeutes et les salons subissant d’énormes pertes financières en raison de fermetures et de réservations perdues, couplées à un soutien limité du gouvernement pour les milliers de thérapeutes indépendants.

Par conséquent, non seulement la réservation pour un soin avant le verrouillage est un acte très justifiable de soins personnels, mais il est également essentiel de soutenir votre entreprise de salon de coiffure locale autant que vous le pouvez, tant que vous le pouvez encore.

«Il y a une certaine nervosité à savoir si les clients reviennent après le verrouillage», dit Edmonds. «Cela va-t-il s’étendre jusqu’à Noël? Et en fin de compte, les propriétaires fourniront-ils un allégement du loyer? Actuellement, notre propriétaire à Knightsbridge exige des loyers complets depuis mars, ce qui est paralysant.

Ewart-Perks convient que le verrouillage est une «nouvelle dévastatrice» pour les professionnels de la beauté travaillant sur sa plateforme. «À l’instar des professionnels d’autres secteurs concernés, leurs moyens de subsistance ont été déchirés et vivent avec beaucoup d’incertitude. Nos pensées vont à eux avant tout alors que nous cherchons des moyens de les soutenir, mentalement et financièrement.

Pour Secret Spa en général, nous avons constaté un soutien écrasant de la part des clients après le premier verrouillage ainsi qu’un nombre record de nouveaux clients chaque mois alors que les rendez-vous à domicile deviennent de plus en plus le choix du public. Nous sommes convaincus de pouvoir résister à la tempête et sommes impatients d’offrir des traitements en toute sécurité à domicile dès que la réglementation sera levée. ”

5 soins à réserver avant jeudi

1. Soin du visage Advanced Peel Signature, à partir de 255 £, Skinwork chez Alex Eagle

Un excellent traitement pour nettoyer en profondeur et préparer la peau pour un mois (ou plus) de soins à domicile.

2. Pédicure médicale, 85 £, Margaret Dabbs

Un SOS pour les pieds efficace qui élimine les peaux mortes et les callosités pour les pieds doux de bébé prêts pour ces chaussons. Réservez ici

3. Coupe et finition, à partir de 120 £, Hershesons Berners Street

Le dernier verrouillage, mon petit ami a fini par me couper les cheveux. Cette fois, je me prépare mieux avec un coupe appropriée des pros Hershesons. Réservez ici

4. Blanchiment des dents chez White & Co Battersea

J’ai récemment fait blanchir mes dents et je vais aller chez mon dentiste pour un gel d’appoint pour mes plateaux de blanchiment à la maison à utiliser la nuit pendant le verrouillage. Réservez ici

5. Manucure classique à domicile, 32 £, Secret Spa

Tout est question de vernis normal plutôt que de pré-verrouillage des gels, car le retrait professionnel peut ne pas être disponible pendant un mois ou plus. La beauté de l’application d’un vernis classique à la maison est que vous pouvez simplement vous détendre sur le canapé pendant que la peinture sèche. Réservez ici