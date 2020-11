Fait l’histoire!, Baby Shark est la vidéo la plus vue sur Youtube | Réforme

Baby Shark entre dans l’histoire sur YouTube! La célèbre chanson pour enfants a obtenu un nouveau record sur la célèbre plateforme vidéo, puisqu’elle a commencé avec la célèbre chanson Despacito de Luis Fonsi et l’a laissée dans l’oubli en devenant la vidéo la plus jouée dans l’histoire de Youtube.

Cela surprend beaucoup de parents, et encore moins de parents, car des enfants de nombreuses régions du monde sont restés à la maison et Bébé requin est devenu un complice idéal pour nous divertir sur YouTube.

La version PinkFong de Baby Shark, fabriquée en Corée, a atteint 7043 millions de vues sur YouTube, laissant derrière elle Despacito de Luis Fonsi avec Daddy Yankee qui compte actuellement 7039 millions de vues sur le célèbre réseau social.

La plate-forme vidéo YouTube est une référence pour le succès de la musique et des vidéos sur le réseau social, la popularité des vidéos se mesure en reproductions sur la célèbre plate-forme et les changements dans les premiers endroits de la même deviennent une nouvelle dans les médias de communication.

Pendant longtemps, le hit de Luis Fonsi et Daddy Yankee sorti depuis 2017 est resté la chanson la plus écoutée sur ladite plateforme, mais le chanteur n’a pas compté sur la pandémie actuelle de coronavirus laissant les petits à la maison et Bébé requin cela détruirait son record historique.

Luis Fonsi, Ed Sheeran et Wiz Khalifa sont quelques-uns des noms qui sont dans les premiers endroits de popularité de la plate-forme, à laquelle s’ajoute désormais la chanson entraînante pour enfants: Baby Shark.

La célèbre vidéo Baby Shark a été mise en ligne sur YouTube en 2016 et depuis, elle s’est positionnée comme l’une des préférées des enfants et maintenant, un complice pour les parents à la maison. La chanson est devenue si populaire sur le réseau social qu’il en existe de nombreuses versions, avec différents dessins, langues et plus encore.

Cette chanson est devenue une icône des plus petits, son rythme et sa répétition la rendent très attractive pour eux; De plus, les images colorées avec lesquelles PinkFong l’a accompagnée laissent les petits piégés à l’écran.

Le coronavirus est devenu un allié dans le succès de Bébé requin, puisque les mineurs demandent à leurs parents de répéter la vidéo encore et encore et cela a énormément ajouté à leur bilan; Certains enfants possèdent même maintenant leurs propres téléphones portables et tablettes et sont libres de regarder la vidéo encore et encore.

Dans la liste des vidéos les plus lues sur YouTube, il y a plus de vidéos pour enfants, parmi lesquelles les plus importantes sont Johny Johny Yes Papa de LooLoo Kids, qui dépasse les 4000 millions de vues, Phonics Song with Two Words de ChuChu TV ou Bath Song de Cocomelon, les deux avec plus de 3 000 millions de vues sur le célèbre réseau social.

Les enfants sont devenus de grands consommateurs de Youtube, l’utilisation de la technologie progresse à un âge précoce et l’accès à l’information pour tous les âges devient plus facile.

Il est souvent normal de voir l’étonnement des adultes face à la réaction des enfants aux téléphones portables et aux tablettes, maintenant à moins de deux ans, ils sont déjà capables de déplacer les vidéos avec leur doigt de haut en bas pour désigner celles qui leur conviennent le mieux. ils les aiment et même les répètent encore et encore; Pour cette raison, les programmes ont également augmenté pour restreindre le contenu au plus petit.