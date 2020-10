Tim McGraw et Faith Hill célèbrent 24 ans de mariage le 6 octobre, et McGraw a commencé la journée avec un message significatif à sa femme sur Instagram. Le chanteur a posté un diaporama vidéo de photos de lui-même et de Hill sur sa chanson “Hard to Stay Mad At”, qui apparaît sur son dernier album, Here on Earth.

“24 ans ……. Ces années se sont écoulées dans une série de moments magnifiques, douloureux et inattendus…. Nous avons aimé, ri et pleuré à travers des événements passionnants, inspirants et déchirants dans nos vies ensemble”, a écrit McGraw. «Vous avez été un modèle pour 3 jeunes femmes remarquables qui ont fait de moi un homme meilleur que je n’aurais jamais pensé que je pourrais être… .. L’avenir contiendra sûrement plus de toutes ces choses.

“Ça n’a d’importance que si je suis avec toi. Ça ne marche que si je suis avec toi. Mon oxygène n’existe que si tu es à mes côtés,” continua-t-il. “Pour toujours et toujours vivre et aimer notre chemin à travers n’importe quoi @faithhill.”

McGraw et Hill se sont rencontrés en 1994 lors d’un événement radiophonique à Nashville, et en 1996, Hill a été choisi comme première partie de la tournée de combustion spontanée de McGraw. Les deux ont commencé à sortir ensemble et McGraw a proposé dans sa loge une nuit avant son set. Ils se sont mariés en 1996 et partagent maintenant trois filles, Gracie, Maggie et Audrey.

Le mois dernier, McGraw a jailli de sa femme en parlant à Jimmy Kimmel sur Jimmy Kimmel Live !. “Plus elle vieillit, plus elle est belle, plus elle devient intelligente … plus je deviens bête”, plaisanta-t-il. “J’ai très bien réussi, donc cet anniversaire a été une étape importante, je pense, pour nous, juste à cause de tout ce qui se passe, et nos enfants déménagent, notre plus jeune fille déménage … nous allons être des nicheurs vides arrivent. Elle est coincée avec moi maintenant. “

Lors d’une récente apparition sur The Bobby Bones Show, le chanteur a partagé quelques conseils de mariage pour d’autres couples, en plaisantant que “s’asseoir dans le coin en étant silencieux” est la clé de sa relation réussie. “Vraiment, je pense que c’est une décision consciente que c’est ce que vous voulez faire et c’est ce que vous voulez que votre vie soit et comment vous voulez qu’elle se déroule”, a-t-il déclaré. «Il y a toujours des moments difficiles pour tout le monde, il y a toujours des luttes et il y a toujours des moments où ce n’est pas ce que vous voulez que ce soit, certainement pour les deux côtés. Vous voulez que cela sorte de votre vie et vous le voulez pour votre vie, et c’est la décision que vous avez fait. “

«Et de l’amour et du respect, bien sûr», a-t-il poursuivi. “C’est le fondement de tout cela. Mais je pense que la chose la plus importante est de s’engager, de s’y tenir et de croire l’un en l’autre pour tenir cet engagement.”