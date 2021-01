Montre beaucoup, Lyna Perez porte un maillot de bain si petit qu’il a fait sensation | INSTAGRAM

La belle mannequin experte en maillot de bain, Lyna Pérez, a une fois de plus surpris Internet en portant l’un des plus petits maillots de bain qu’elle ait utilisés en marron avec lequel elle a montré une grande partie de sa silhouette.

Au cas où vous ne la connaissiez pas, nous vous la présentons, c’est une experte portant maillots de bain, puisqu’il habite pratiquement dans l’un d’entre eux tous les jours et prend des photos pour promouvoir les vêtements et en même temps choyer ses fidèles followers sur les réseaux sociaux.

A cette occasion nous aborderons une photographie dans laquelle il n’a pas hésité à se tenir dos à la caméra et à montrer son grandes courbes, avec lesquels ils ont réussi à devenir si populaires ces dernières années.

La photo a obtenu des centaines de milliers de likes et, comme d’habitude, elle a également réussi à recueillir de nombreux commentaires exprimant tout le plaisir que les utilisateurs voient la photo ainsi que des émoticônes dans lesquelles ils montrent leur amour et leur soutien.

Depuis que Lyna Perez a réalisé qu’outre le fait qu’elle était fascinée par le port d’un maillot de bain toute la journée, elle pouvait le monétiser, elle a commencé à le faire comme son mode de vie et la création de contenu, travaillant dur et modelant pratiquement tous les jours pour amener les marques à collaborer avec vous. avec elle ainsi que l’idée de créer sa propre entreprise.

Dans vos histoires Instagram, vous placez également des images différentes de celles que vous placez dans vos publications.

Comme par exemple ce matin, il a partagé qu’il s’était réveillé en maillot de bain, confirmant son grand amour pour eux et gardant un œil sur les fans, car parfois il se produit en direct où il partage beaucoup plus de sa beauté et d’autres opportunités de gagner. quelque chose.

Lyna Pérez aime vraiment tirer la langue lorsqu’elle prend des photos ou des vidéos, un geste qui la caractérise un peu et qu’elle considère comme l’un de ses plus récurrents et même les plus demandés par sa fidèle base de fans.

Là, elle partage également des vidéos où sa silhouette semble montrer complètement une vue à 360 ° d’elle-même, ce dont elle est très reconnaissante.

Il y a quelques minutes, elle faisait un pique-nique confortable au bord de la piscine accompagnée de son chiot, l’animal qui l’accompagne dans ses jours et ce qui l’aide à rester en bonne compagnie.

Comme d’habitude chez les mannequins Lyna, ils aiment aussi partager des images de motivation où l’on peut lire des textes qui reflètent un peu la façon de penser sur laquelle elle se fonde pour continuer sa vie.

Simply Lyna Perez est une experte dans ce qu’elle fait, nous vous recommandons donc de garder un œil sur Show News pour ne rien manquer de ses actualités, mais surtout des belles vidéos et photographies qu’elle prend pour tous ceux qui s’intéressent à elle. .