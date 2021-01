Ça tire tout! Jem Wolfie accroupi et de la plage | Instagram

Le beau modèle Jem Wolfie En dépit d’être hors des réseaux sociaux, ses photographies continuent de circuler et bien sûr ses followers continuent de se délecter de chacune de ses photographies qui sont partagées comme celle que nous allons vous montrer.

Comme beaucoup d’autres célébrités du célèbre réseau social Instagram, l’Australienne Jem Wolfie a son propre compte sur la célèbre plateforme de contenu exclusif Onlyfans et c’est là qu’elle promet des vidéos non censurées et pourtant, bien sûr, elle charge de les voir, Mais grâce à ce contenu, même si Jem est bloqué sur Instagram, dans d’autres comptes, il est toujours possible de voir du nouveau contenu d’elle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le célèbre influenceur de Perth, Jem Wolfie, a malheureusement perdu 2,6 millions d’abonnés ces derniers jours après avoir été limogé par le célèbre réseau social Instagram pour avoir “enfreint nos règles”.

Et il semble que la jeune fille de 29 ans se soit retrouvée dans de sérieux problèmes avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, enfreignant les directives de la communauté.

Nous avons supprimé ce compte pour avoir enfreint nos règles à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, à The West Australian.

Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, son contenu continue de circuler sur les réseaux sociaux, puisqu’un compte alternatif a été dédié au partage du contenu exclusif du beau modèle.

Tel est le cas d’une photographie qu’ils ont partagée hier dans laquelle, sans aucun doute, elle est vraiment exquise et extrêmement belle.

Sur la photo on peut apprécier la belle Jem portant un petit maillot de bain deux pièces noir alors qu’elle s’accroupit sur le sable en regardant l’horizon, probablement la belle mer qui s’est avérée être un grand fan.

Il est à noter que ce qui la caractérise le plus aujourd’hui est son compte OnlyFans et comme d’habitude, l’influenceuse australienne a montré chaque jour sur son compte Instagram officiel quelques aperçus de ce que vous pourriez trouver sur sa page, car si vous pensez que sur Instagram était très révélateur, la vérité est que ce n’était qu’une petite partie de ce que c’est vraiment.

Et enfin, il vend également ses propres livres électroniques de produits, d’exercices et de recettes, et comme nous l’avons mentionné précédemment, il gagne également des milliers de dollars en utilisant la célèbre plateforme OnlyFans.

Jem Wolfie Elle est chef et ancienne basketteuse non professionnelle, mais elle avait plus d’abonnés Instagram que de nombreux athlètes et gagne en fait des millions de dollars en utilisant un site Web de médias sociaux basé sur un abonnement appelé OnlyFans et le label de Kanye West vous paie pour les publicités promotionnelles.

Quelque chose que très peu de gens savent, c’est que l’ancien chef de 27 ans a également joué au basket, elle a même été comparée à Stephen Curry, cependant, une grave blessure au genou l’a obligée à quitter le terrain pour sa rééducation, mais elle est retournée au gymnase. où il a commencé à publier des vidéos d’exercices pour un petit public en ligne.

Wolfie a malheureusement dû abandonner ses études secondaires pour travailler 70 heures par semaine dans le monde culinaire et a trouvé un emploi dans un café, cependant, être chef n’était pas tout ce à quoi elle s’attendait et c’est pourquoi elle s’est concentrée sur la Ligue. Australian Basketball League (WABL) et a commencé à jouer de manière plus compétitive.

Mais en 2015, une grave blessure au genou l’a forcée à quitter le terrain et à se rendre au gymnase pour une cure de désintoxication, où elle a commencé à partager des vidéos d’exercices pour un petit public en ligne.

