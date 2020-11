Cadeau d’anniversaire, Kylie Jenner dédie sa collection de maquillage à Kendall | INSTAGRAM

Le magnat du maquillage a célébré le 25e anniversaire de sa sœur aînée en grand, et nous savons qu’à chaque date spéciale pour l’une des sœurs du clan Kardashian – Jenner, elles ont toutes leurs propres façons particulières mais très spéciales de célébrer. les anniversaires de ses autres sœurs.

Dans ce cas, Kylie Jenner, La femme d’affaires et mondaine, a décidé de faire quelque chose d’extrêmement merveilleux pour celles qui ont toujours montré qu’elle était leur sœur préférée, comme cela était prédestiné, a lancé une nouvelle ligne de maquillage, sous sa marque de renommée mondiale, mais le détail est que, pour étant l’anniversaire de son partenaire malveillant, il lui a donné son nom.

C’est vrai, la nouvelle ligne est nommée Kendall, et il est composé de plusieurs articles de maquillage pour le visage, parmi lesquels, une palette de 15 couleurs entre des tons frappants et neutres, un rouge à lèvres marron indélébile de style mat, et un autre dans un ton cerise, un eye-liner, qui semble être une poudre translucide compacte, ainsi qu’un petit hydratant pour les lèvres de style gloss avec une couleur très particulière, le tout dans des tons tendance pour cette nouvelle saison automne-hiver, le tout avec le nom de Kendall gravé sur les articles.

Cela pourrait aussi vous intéresser: sans rien en bas, Kylie Jenner montre sa beauté dans une tenue de sport

Tout cela a été publié par Kylie à partir de son profil officiel sur Instagram, sous une série de quatre photographies emblématiques, le tout dans le but de souhaiter un très bon anniversaire à sa sœur bien-aimée.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DARE

Dans les deux premières pièces de divertissement, on peut voir Kylie et Kendall dans leur photo emblématique où ils apparaissent tous deux vêtus de noir, le plus jeune dans un body brillant, avec un 3sc0te prononcé au dos et pour sa part, la fille d’anniversaire, avec un ensemble de deux pièces de la même couleur, dans des tons mats.

De son côté, dans l’autre cliché, les belles sœurs apparaissent vêtues d’élégantes tenues nues, Kendall porte une simple robe en satin avec laquelle elle a l’air phénoménale et très vaniteuse, tandis que Kylie a décidé de porter une longue robe en résille, du même ton qu’elle. sœur, mais avec des cristaux incrustés dans tout le tissu.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De même, c’était déjà l’image suivante où Kylie nous présentait l’une des deux présentations des articles disponibles à la vente à partir d’aujourd’hui, sur sa page officielle «KylieCosmetics.com», dont nous avons déjà parlé dans les premiers paragraphes de cette formulation.

Et pour finir, et clôturer la publication en beauté, Kylie a choisi de placer une photo de l’autre présentation de sa nouvelle ligne, où tous les articles sont imprimés en couverture, une image du beau visage du mannequin d’anniversaire, et d’autres où Les deux apparaissent ensemble, célébrant leur belle relation fraternelle, il ne fait aucun doute qu’ils ont choisi les meilleures photos qu’il y ait eu de Kendall, et des deux, car elles sont spectaculaires.

Il convient de mentionner que, pour son anniversaire, Kendall a décidé d’organiser une fête avec des amis, et les internautes ont perdu la tête, qualifiant la famille d’irresponsable d’avoir créé des foules de gens et de propager la propagation de la maladie. Nous savons que nous sommes encore dans une période d’enfermement social (bien que presque personne ne se conforme à l’isolement à la maison).

Face aux dures critiques des internautes et des médias, la matriarche a décidé de passer devant la caméra pour en parler, et s’est vantée d’expliquer les précautions prises pour organiser la soirée costumée sur le toit. haut d’un hôtel à Los Angeles.

“Nous sommes très chanceux de travailler dans une industrie où nous sommes testés une ou deux fois par semaine”, a déclaré la star de “Keeping Up With The Kardashians” à Cohen, “Je viens de me faire tester à nouveau. un test vendredi, en raison des règles de la chaîne de télévision sur laquelle nous avons filmé, comme vous le savez, donc c’est très strict », a commenté Kris.

Chaque fois que nous avons une réunion, quelle que soit sa taille, peu importe, vous savez, que ce soit cinq personnes ou 25 personnes, vous savez, ou 20 personnes, nous avons, comme à la fête de Kendall, elles ont toutes été testées. avant qu’ils ne franchissent la porte et qu’ils ont dû attendre, vous savez, une demi-heure jusqu’à ce que les résultats soient livrés », a-t-il ajouté.