Récemment Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja ont partagé une vidéo dans laquelle ils montrent à quel point ils étaient préparés pour les cadeaux de Noël de Kima sa belle fille.

La famille de youtubeurs, chanteurs et hommes d’affaires composée de Kim Loaiza et Juan de Dios Pantoja Elle est devenue l’une des plus connues de tout le Mexique, et sans parler de sa fille, qui avec la renommée de ses parents, elle est également devenue une personnalité comme eux et même à certaines occasions a volé leur importance. à leurs propres parents.

Il semble que chacun des projets auxquels le mariage participe devient immédiatement une tendance et c’est qu’en fait il y en a plusieurs, le couple semble ne pas avoir de trêve car ils conçoivent constamment de nouvelles idées d’affaires, des vidéos, des chansons et des publications dans leur réseaux sociaux.

La vidéo en question a été partagée le 25 décembre, sur la chaîne Kimberly Loaiza, elle s’intitulait “Acheter tout ce que Kima a joué dans un magasin de jouets Jukilop”, étonnamment elle compte déjà plus de 6 millions de reproductions et près de 70 mille commentaires.

Le couple a passé quelques jours à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis, profitant d’un peu de temps pour se connaître et se débarrasser du stress de tant de travail qu’ils ont sûrement.

La dynamique qu’ils ont faite était d’aller dans un grand magasin, où ils vendaient des jouets, ce qu’ils ont fait, c’est que tous ceux qui touchaient Kima seraient achetés par eux, ils l’ont fait même si nous savons que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils se débrouillent très bien économiquement et dépensent autant pour les jouets qu’ils n’en ont pas l’habitude, même si à la fin ils l’ont fait avec tout le plaisir du monde.

Pour 50 jouets, c’était super, et je pense que nous tous en tant que parents aimerions faire de même avec nos enfants. Alors vous appréciez vos bébés “, a commenté un internaute.

De nombreux adeptes de l’équipe Jukilop ils ont commencé à commenter la vidéo avec enthousiasme, certains ont même demandé à être adoptés, car ce serait un rêve si quelque chose comme ça leur arrivait, d’autres étaient plus fiers de ce qu’ils faisaient, “c’est pour ça qu’ils travaillent” alors ils ont convenu que ils dépenseront de l’argent pour faire plaisir à leur petite fille, qui est un vrai soleil.

Lorsque le couple a quitté le magasin, ils avaient quatre chariots de supermarché remplis de jouets, ils ont dépensé un total d’environ 25000 pesos mexicains, presque à la fin de la vidéo, Juan de Dios Pantoja est entendu mentionner le fait qu’il allait prendre tous les jouets. au Mexique, ils étaient trop nombreux, mais peut-être pour lui et Kimberly loaiza Cela valait la peine de voir le visage d’excitation de sa petite fille.

Quelle belle kima quand elle a dit “ceci” ou qu’on lui a demandé ça et qu’elle a dit “oui” ou qu’elle a ri, ça m’a rempli de bonheur, d’amour et de tendresse “, a écrit un fan avec amour.

Comme vous le savez bien, dans peu de temps Kimberly Loaiza aura son deuxième enfant, qui sera un garçon, sûrement la famille du couple est très excitée pour ce nouveau membre qui va bientôt entrer dans leur vie, sûrement il aura le même amour que Kima et le même Cela arrivera avec les Linduritas et les Pantojitas qui attendent avec impatience de rencontrer le petit dont le nom n’a pas été partagé, ce que ses parents ont sûrement déjà.

En ce moment, nous attendons les nouvelles du couple, qui seront sûrement très bonnes, même si la date exacte à laquelle ils auront le petit n’est pas connue, nous espérons que ce sera bientôt et que tout se passera bien.

