Préparez ce délicieux café de olla, un authentique café mexicain parfumé au piloncillo et à la cannelle.

Pour préparer un délicieux café en pot, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

4 tasses d’eau

3 onces piloncillo / panela environ 1/3 tasse

½ bâton de cannelle

4 cuillères à soupe de café moulu

Pour 2 personnes

Le Groupe Grosby

Préparation:

Dans une casserole à feu moyen, ajoutez l’eau, la cannelle et la cassonade.Dans une casserole moyenne, ajoutez l’eau, la cannelle et la cassonade. Mélangez et faites bouillir jusqu’à ce que le piloncillo se dissolve, avant que l’eau ne commence à bouillir, éteignez le feu et ajoutez le café. Remuez bien et couvrez la casserole pour laisser reposer pendant 5 minutes.Pour servir, passez le café à travers un chiffon ou une passoire pour enlever l’excès de grain de café et savourez.

Le café de olla est une façon typique de préparer du café au Mexique. Il consiste à aromatiser le café avec de la cassonade (également appelée panela) et selon l’endroit, vous pouvez utiliser de la cannelle, des clous de girofle. Anis étoilé, zeste d’orange ou de citron.

Cette boisson est traditionnellement préparée dans des pots en argile, c’est pourquoi son nom. Mais si vous ne l’avez pas, pas de problème, vous pouvez le préparer dans un autre type de pot.

