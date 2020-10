Vous vous souvenez peut-être d’elle du clip de Justin Bieber “All That Matters”, mais si vous pensez que Cailin Russo n’est pas une boule de talent musical elle-même, détrompez-vous. Bien qu’elle ait été attirée par le public après la sortie de cette vidéo en 2013, elle montre maintenant aux fans qu’elle est plus que la fille qui a déclenché les rumeurs de romance de Bieber. Récemment, Russo a publié un clip vidéo sur sa chanson “High” et détaillé dans une interview exclusive avec PopCulture.com pourquoi elle s’est associée au réseau social basé sur un avatar IMVU pour créer son clip vidéo en utilisant la réalité virtuelle.

“L’inspiration derrière ça […] c’est comme se présenter vraiment pour la chanson, comme s’il n’y avait aucune hésitation nulle part », a expliqué le jeune chanteur et auteur-compositeur dans notre série PopCulture @ Home.[…] Je pense que toute la chanson parle d’être franc sur l’état dans lequel vous vous trouvez – même si je ne prends pas de drogue, je ne fume pas d’herbe. Je ne fais rien et j’aime, c’est juste un état d’esprit mais je suis comme, c’est tellement présent et conscient et je pense que c’est peut-être subliminalement le sujet de la chanson. “

Au lieu de créer un vidéoclip traditionnel, Russo s’est associé à IMVU – le plus grand réseau social basé sur un avatar conçu pour permettre une connexion humaine authentique et permettre aux gens de s’exprimer. Ayant déjà collaboré avec IMVU dans son clip “Santa Fe”, Russo a dit qu’elle aimait tellement le créateur de son avatar, Kumi, qu’elle a décidé de retravailler avec la société.

“[…] Elle est juste comme, tellement exagérée et tellement bombée, et je suis en quelque sorte dans un endroit où je suis comme, je ne veux vraiment pas me retenir. Donc si je veux faire cet avatar, je veux qu’elle soit juste ridicule et je veux qu’elle soit si intrépide et juste comme sans excuse. Je pense que c’est un espace que les gens ont besoin de voir et si je ne peux pas le faire physiquement, alors je vais le faire animé », a-t-elle expliqué.

Russo a grandi avec la musique, mais après être apparue dans la vidéo de Bieber, elle n’était pas encore sortie de sa coquille musicalement. Créditant la jeune pop star comme le «gardien» de l’ouverture de nouvelles portes pour elle, Russo était prête à ce que ses fans la voient sous un jour différent. “Il était le gardien à coup sûr. Je veux dire, il m’a vraiment mis tellement fort et je pense que cela a ouvert la porte aux gens pour me voir, et ensuite c’était à moi de l’utiliser à mon avantage.”

Elle a ajouté: “Être dans un clip vidéo ne fait pas nécessairement hurler un musicien.” Le jeune talent a en outre expliqué que même si elle et Bieber ne restent pas en contact – bien que s’ils se voient, ils sont cordiaux – elle a noté son soutien pour lui et sa femme, Hailey Bieber.

Pour en savoir plus sur Cailin Russo et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.