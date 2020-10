Buddy Valastro revient à la décoration de gâteaux après une blessure dévastatrice à sa main dominante. La star de Cake Boss, dont la main droite a été empalée à plusieurs reprises par une tige de métal lors de la réinitialisation d’un dysfonctionnement dans le déposeur de quilles de son bowling à domicile le mois dernier, «recommence» avec sa main gauche après avoir été libérée de l’hôpital.

Partageant une photo de lui-même en train de glacer le glaçage sur le gâteau aux côtés de sa famille dimanche, Valastro a révélé qu’il travaillait à développer ses compétences avec sa main gauche après que la droite ait subi des dommages aux nerfs, aux tendons et aux muscles. “Le temps en famille est le meilleur moment! Refaire tout, gaucher …” la star de Food Network a sous-titré les photos, ajoutant les hashtags “recovery”, “lefty” et “gaucher”. Les partisans du boulanger n’avaient rien d’autre que des encouragements pour lui, avec le chef Guga Rocha commentant: “Ne jamais reculer, ne jamais se rendre. Rock on Brother.” Une autre personne a écrit: “Je suis tellement contente de vous voir revenir dans le groove. Le talent n’existe pas dans une seule main.”

Valastro a raconté le “freak accident” lors d’une apparition la semaine dernière dans l’émission TODAY aux côtés de son fils Buddy Jr., qui s’est précipité à la rescousse de son père. “Vous savez, c’était fou comme ça s’est passé. Mais je suis vraiment très fier de mes fils et de mes beaux-frères qui étaient ici et ont vraiment aidé à passer à l’action pour me libérer et m’aider à me mettre sur la voie de récupération », expliquait-il à l’époque. Le fils de Valastro, âgé de 16 ans, a dit à propos de se lancer dans l’action, en attrapant une scie pour libérer son père: «Je veux dire, c’est mon père… Je savais que je devais faire quelque chose. Alors, il m’a dit de prendre la scie, les outils. Alors j’ai couru, je les ai récupérés et je l’ai fait sortir. “

Après son accident, Valastro a subi deux interventions chirurgicales, l’une au Morristown Memorial dans le New Jersey, et la seconde par le Dr Michelle Carlson, chirurgienne orthopédique à l’hôpital de chirurgie spéciale de Manhattan. Il a remercié les premiers intervenants et les médecins qui l’ont aidé en cas de besoin, “Quand la pression se fait vraiment sentir, vous voyez à quel point ils font des miracles.”

La récupération sera difficile pour le pâtissier. “Ce sera définitivement une bataille difficile. Et les prières et le soutien de tous les fans du monde entier m’ont fait me sentir si spécial et me donnent envie de me battre pour aller mieux pour eux”, a-t-il déclaré. “Tu sais, ça me donne envie d’être l’homme que j’étais.”