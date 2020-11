P

remier League football est de retour ce week-end avec les 20 équipes de haut niveau en action samedi, dimanche et lundi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ces 10 jeux, gracieuseté de PA Sport …

Le meilleur buteur de Newcastle, Callum Wilson, fait face à un test de condition physique tardif avant l’affrontement des Magpies avec Chelsea. Wilson a boité lors de la défaite à Southampton il y a deux semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais le patron Steve Bruce espère qu’il récupérera à temps pour le coup d’envoi précoce. Ryan Fraser (ischio-jambiers) est définitivement sorti, tandis que Jonjo Shelvey et Matt Ritchie sont revenus à l’entraînement après des blessures aux ischio-jambiers et à l’épaule, mais il est peu probable qu’ils courent un risque.

Chelsea sera sans Christian Pulisic et Thiago Silva. L’ailier Pulisic se remet toujours d’une blessure aux ischio-jambiers et le défenseur Silva sera reposé après son devoir international avec le Brésil. Mais Kai Havertz est de nouveau en lice après s’être auto-isolé et Ben Chilwell devrait également être en forme.

La saison dernière: Newcastle 1 Chelsea 0, Chelsea 1 Newcastle 0

Cinq derniers matches de championnat: Newcastle WLDWL; Chelsea WDDWW

Meilleurs buteurs: Callum Wilson (Newcastle) 6; Timo Werner (Chelsea) 8 ans

Cotes du match: H 11-2 A 1-2 D 10-3

Arbitre: Craig Pawson (South Yorkshire)

15h | Aston Villa (6) contre Brighton (16) | BT Sport 1

Le gardien d’Aston Villa Tom Heaton a repris l’entraînement quotidien mais n’est pas prêt pour la visite de Brighton. L’international anglais est absent depuis le jour de l’An en raison d’une blessure au genou, mais a joué 70 minutes lors d’un match amical à huis clos cette semaine. Kortney Hause est de retour à l’entraînement après un problème à l’aine, mais les autres défenseurs Bjorn Engels (cuisse) et Fred Guilbert (tension latérale) sont éliminés.

Brighton devrait rappeler le capitaine Lewis Dunk après la fin de son interdiction de trois matches avant la pause internationale. Aaron Connolly (cuisse) et Solly March (cheville) sont de retour en lice mais le match pourrait arriver trop tôt pour Leandro Trossard (adducteur). Davy Propper est revenu à la suite d’un problème d’Achille, mais a été malade ces derniers jours, il risque donc de rater.

La saison dernière: Brighton 1 Aston Villa 1, Aston Villa 2 Brighton 1

Cinq derniers matches de championnat: Aston Villa WWLLW; Brighton LDDLD

Meilleurs buteurs: Ollie Watkins (Aston Villa) 8; Neal Maupay (Brighton) 4

Cotes du match: H 5-4 A 1-2 D 10-3

Arbitre: Michael Oliver (Northumberland)

Tottenham v Man City: aperçu du match de Premier League

Tottenham pourra faire appel à Steven Bergwijn. L’attaquant néerlandais a marqué lors de ses débuts avec les Spurs dans le match correspondant l’année dernière, mais a raté la pause internationale en raison d’une blessure non précisée – bien qu’il soit en lice ce week-end. Erik Lamela (Achille) est proche d’un retour tandis que Matt Doherty s’auto-isole après avoir été testé positif au Covid-19 alors qu’il était en service international avec la République d’Irlande.

City vérifiera la condition physique du buteur record Sergio Aguero et de l’attaquant Raheem Sterling. Aguero est absent depuis un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et Sterling s’est retiré de l’équipe d’Angleterre plus tôt cette semaine en raison d’un problème au mollet. Le capitaine Fernandinho, récemment mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire, est maintenant absent après avoir souffert de gastro-entérite. Il y a aussi des doutes sur les défenseurs Nathan Ake et Benjamin Mendy.

La saison dernière: Tottenham 2 Man City 0, Man City 2 Tottenham 2

Cinq derniers matches de championnat: Tottenham WDWWW; Man City DWDWD

Meilleurs buteurs: Harry Kane (Tottenham) 13; Raheem Sterling (Man City) 5

Cotes du match: H 16-5 D 29-10 A 4-5

Arbitre: Mike Dean (Wirral)

Manchester United a quelques problèmes de blessures, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer est optimiste quant à ses options lorsqu’ils accueillent West Brom. Luke Shaw, Jesse Lingard et Phil Jones étaient les seuls joueurs incapables de s’entraîner à la veille du match, même si samedi viendra trop tôt pour Eric Bailly et Marcos Rojo alors qu’ils développent leur forme physique. Solskjaer a suggéré que Mason Greenwood pourrait également ne pas survivre à son retour de maladie, en attendant de voir si Marcus Rashford avait une réaction à son retour à l’entraînement vendredi à la suite d’une plainte à l’épaule. Victor Lindelof aura un problème de dos en cours évalué samedi, quand Alex Telles pourrait faire ses débuts en Premier League après avoir été mis bas à la suite d’un test Covid-19 positif.

West Brom s’attend à ce que le défenseur Branislav Ivanovic, l’attaquant Matheus Pereira et Callum Robinson soient tous disponibles après s’être isolés après des tests positifs au Covid-19. Ivanovic et Pereira étaient tous deux indisponibles pour la défaite contre Tottenham avant la trêve internationale, tandis que Robinson a terminé sa période d’isolement de 10 jours après avoir été testé positif au virus pendant son absence avec la République d’Irlande.

Les Baggies attendent le feu vert des autres joueurs qui sont revenus après le devoir international. L’attaquant Hal Robson-Kanu (bras cassé) a commencé un entraînement de groupe et le milieu de terrain Sam Field (genou) intensifie également sa propre rééducation.

Saison dernière: pas de match correspondant

Cinq derniers matches de championnat: Man Utd LWDLW; West Brom LDDLL

Meilleurs buteurs: Marcus Rashford (Man Utd) 7; Hal Robson-Kanu et Callum Robinson (West Brom) 3

Cotes du match: H 3-10 A 9-1 D 9-2

Arbitre: David Coote (Nottinghamshire)

Fulham vérifiera à nouveau le milieu de terrain Mario Lemina, qui a eu un problème aux ischio-jambiers. Le patron des Cottagers, Scott Parker, n’a signalé aucun nouveau problème de blessure après la trêve internationale, mais l’attaquant français Aboubakar Kamara purgera une suspension de trois matches. Le défenseur néerlandais Kenny Tete accélère sa guérison d’un problème au mollet, aux côtés de Terence Kongolo (cheville), mais les deux ne sont pas encore prêts pour un retour.

Le défenseur d’Everton, Seamus Coleman, a été exclu après s’être blessé à l’entraînement pour la République d’Irlande. L’attaquant Richarlison revient après une suspension de trois matches. Les milieux de terrain Fabian Delph (coup) et Allan (muscle) sont en forme, tandis que l’absent de longue date Jean-Philippe Gbamin s’approche d’un retour dans les prochaines semaines.

Saison dernière: pas de match correspondant

Cinq derniers matches de championnat: Fulham LDLWL; Everton WDLLL

Meilleurs buteurs: Aleksandar Mitrovic et Bobby Reid (Fulham) 3; Dominic Calvert-Lewin (Everton) 11

Cotes du match: H 29-10 A 10-11 D 27-10

Arbitre: Andrew Madley (West Yorkshire)

Le patron de West Ham, David Moyes, espère que Michail Antonio sera apte à la sélection. Le joueur de 30 ans a raté les deux derniers matchs des Hammers en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Il s’est rétabli pendant la trêve internationale et est de retour à l’entraînement avant le voyage à Bramall Lane. Angelo Ogbonna est également en train de se remettre d’une blessure après avoir été contraint de s’éloigner contre Fulham par un coup il y a deux semaines.

La saison dernière: Sheff Utd 1 West Ham 0, West Ham 1 Sheff Utd 1

Cinq derniers matches de championnat: Sheff Utd LDLLL; West Ham WDDLW

Meilleurs buteurs: David McGoldrick (Sheff Utd) 3; Sébastien Haller (West Ham) 5

Cotes du match: H 2-1 A 29-20 D 9-4

Arbitre: Martin Atkinson (W Yorkshire)

Leeds v Arsenal: aperçu du match de Premier League

Kalvin Phillips espère revenir à l’action pour Leeds. Le milieu de terrain anglais pourrait commencer contre les Gunners après avoir raté les trois derniers matches de Premier League de Leeds en raison d’une blessure à l’épaule. La signature du record du club, Rodrigo, est également de nouveau en lice après s’être rétablie d’un conronavirus, mais Pablo Hernandez est absent en raison d’une tension musculaire, tandis que Diego Llorente (aine) et Jamie Shackleton (cuisse) restent indisponibles.

Arsenal sera sans Thomas Partey alors que l’international ghanéen continue de se remettre d’une blessure à la cuisse subie lors de la défaite face à Aston Villa. Mohamed Elneny et Sead Kolasinac sont également indisponibles après que les deux hommes aient été testés positifs pour Covid-19 pendant la trêve internationale. Gabriel Martinelli (genou) est absent, mais les absents de longue date Calum Chambers et Pablo Mari sont maintenant de retour à l’entraînement complet, bien qu’un manque de forme physique signifie qu’ils sont peu susceptibles de figurer à ce stade.

L’équipe provisoire de Leeds: Meslier, Cooper, Koch, Dallas, Ayling, Klich, Phillips, Alioski, Bamford, Struijk, Harrison, Costa, Rodrigo, Raphinha, Roberts, Casilla, Casey, Poveda, Davis.

Saison dernière: pas de match correspondant

Cinq derniers matches de championnat: Leeds DLWLL; Meilleurs buteurs d’Arsenal WLLWL:

Patrick Bamford (Leeds) 7; Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 4

Cotes du match: H 11-5 A 6-5 D 13-5

Arbitre: Anthony Taylor (Cheshire)

Liverpool v Leicester: aperçu du match de Premier League

Les problèmes de blessures de Liverpool continuent de s’aggraver alors qu’ils se préparent à accueillir le leader de la Premier League Leicester.Le duo anglais Joe Gomez (genou) et Jordan Henderson (cuisse) ont été blessés en mission internationale et sont tous deux exclus, l’ancien le plus probable pour la saison. Trent Alexander-Arnold (mollet) est également absent tandis que les autres défenseurs Rhys Williams et Neco Williams ont également des doutes, mais le milieu de terrain Fabinho est de retour à l’entraînement et pourrait revenir après une blessure aux ischio-jambiers.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, accueille de nouveau Timothy Castagne à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers qui a écarté l’arrière latéral belge pour les quatre derniers matchs du club. Wesley Fofana a ignoré un petit problème de genou qu’il a subi pendant la trêve internationale. Caglar Soyuncu et Wilfred Ndidi restent à l’écart avec des blessures à l’aine et bien que Ricardo Pereira soit de retour à l’entraînement après un problème au genou, il manque également le déplacement à Anfield.

La saison dernière: Leicester 0 Liverpool 4, Liverpool 2 Leicester 1

Cinq derniers matches de championnat: Liverpool LDWWD; Leicester LLWWW

Meilleurs buteurs: Mohamed Salah (Liverpool) 10; Jamie Vardy (Leicester) 9 ans

Cotes du match: H 19-20 S 27-10 D 11-4

Arbitre: Chris Kavanagh (Lancashire)

Robbie Brady est un doute pour Burnley en raison d’un tendu tendu aux ischio-jambiers en République d’Irlande cette semaine. Son compagnon veuf Johann Berg Gudmundsson a un problème de mollet mais devrait être en lice, tout comme l’arrière gauche Charlie Taylor, qui a un problème de tendon d’Achille. Le milieu de terrain Dale Stephens manque un problème aux ischio-jambiers. Erik Pieters s’est remis d’une blessure au mollet tandis que son collègue défenseur Phil Bardsley est à nouveau disponible après avoir été testé positif au coronavirus le mois dernier.

Palace a été boosté par le retour à la forme physique des défenseurs Joel Ward (aine), Tyrick Mitchell (coup) et James Tomkins (cuisse). Le milieu de terrain Ebere Eze a été retiré du service des moins de 21 ans en Angleterre par mesure de précaution et cela ne fait aucun doute. Luka Milivojevic, qui purge le deuxième match d’une suspension de trois matches, attend le résultat d’un deuxième test de coronavirus en Serbie après avoir été testé positif lundi.

La saison dernière: Crystal Palace 0 Burnley 1, Burnley 0 Crystal Palace 2

Cinq derniers matches de championnat: Burnley LDLLD; Crystal Palace LDWLW

Meilleurs buteurs: Matej Vydra (Burnley) 2; Wilfried Zaha (Palais de cristal) 5

Cotes du match: H 7-4 A 7-4 D 21-10

Arbitre: Kevin Friend (Leicestershire)

L’espoir de Conor Coady de faire une 122e apparition consécutive en championnat pour les Wolves est en jeu après avoir été contraint de quitter l’équipe d’Angleterre en raison de protocoles covid. Le défenseur a dû s’isoler et s’entraîner seul, mais le patron Nuno Espirito Santo espère qu’il sera disponible. On s’attend à ce que Rayan Ait-Nouri ignore le coup qui l’a vu se retirer de l’équipe française des moins de 21 ans au début de la trêve internationale.

Le capitaine James Ward-Prowse devrait être apte à Southampton après son retour à l’entraînement cette semaine à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a exclu du service international. L’arrière latéral Ryan Bertrand est également de retour après un problème de cuisse, mais Mohamed Salisu est toujours en train de renforcer sa forme physique. Le meilleur buteur Danny Ings reste absent après une opération au genou le mois dernier, mais le manager Ralph Hasenhuttl a annoncé que l’attaquant faisait de bons progrès avant un retour attendu en décembre.

La saison dernière: Southampton 2 Wolves 3, Wolves 1 Southampton 1

Cinq derniers matches de championnat: Wolves WWDWL; Southampton WDWWW

Meilleurs buteurs: Raul Jimenez (Wolves) 4; Danny Ings (Southampton) 5

Cotes du match: H 13-10 A 23-10 D 11-45

Arbitre: Andre Marriner (West Midlands)

