Le parti GOP de Californie est accusé d’avoir installé de fausses urnes officielles pour les bulletins de vote, ce qui pourrait être illégal. Selon Newsweek, les urnes ont été installées dans tout l’État et sont présentées comme des lieux officiels de dépôt des bulletins de vote par correspondance. Cependant, le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, a laissé entendre qu’ils pourraient même ne pas être légaux.

«Le fonctionnement des urnes non officielles – en particulier celles qui sont présentées à tort comme des urnes officielles – n’est pas seulement trompeur pour les électeurs, c’est une violation de la loi de l’État», a-t-il déclaré en s’adressant à The OC Register. Dans les commentaires fournis à Newsweek, Padilla a ajouté: “Mon bureau se coordonne avec les autorités locales pour traiter les multiples rapports d’urnes de vote non autorisées.” Il a ensuite encouragé tous les citoyens de l’État à utiliser les vraies urnes officielles qui ont été fournies. “Les Californiens ne devraient utiliser que les urnes officielles qui ont été déployées et sécurisées par le bureau des élections de leur comté.”

Padilla a poursuivi: “Les boîtes de dépôt officielles des comtés sont construites avec des protections de sécurité spécifiques et les bulletins de vote ne sont récupérés que par le personnel désigné du comté. Si vous avez des questions sur le vote, consultez des sources d’information officielles et fiables – votre bureau des élections de comté ou le Bureau de l’État. ” À l’heure actuelle, il semble que la validité des boîtes reste en question.

Les allégations semblent avoir été soulevées pour la première fois sur Twitter, quelqu’un suggérant qu’elles fassent l’objet d’une enquête. Le registraire du comté d’Orange, Neal Kelley, a répondu au tweet, informant que les fonctionnaires compétents faisaient exactement cela. Il a également confirmé que Padilla avait déjà été mis au courant de la situation. Il a également souligné que «les collectes de bulletins de vote par des tiers» ne sont pas contraires à la loi, mais que l’électeur doit désigner spécifiquement la personne qui lui rendra son bulletin de vote.

Kelley a également publié une déclaration à Newsweek disant: “Les électeurs qui souhaitent renvoyer leur bulletin de vote à une urne ne doivent utiliser que les urnes officielles du comté. Les urnes officielles sont clairement reconnaissables, conçues pour répondre aux normes de sécurité de l’État et portent le Logo des élections du comté d’Orange.

Il a poursuivi: «L’un de mes rôles importants en tant que responsable des élections dans le comté d’Orange est de fournir des options aux électeurs. Il est important que les groupes ou les individus comprennent qu’il est interdit de tenter d’afficher ou d’installer des urnes non officielles. J’ai réagi rapidement à ce numéro et mon bureau a transmis des rapports de publications sur les médias sociaux faisant état de boîtes de dépôt non officielles au secrétaire d’État et à notre procureur de district local. “