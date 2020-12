Le fils de Cam Newton, Chosen, vient de fêter son 5e anniversaire. Cependant, Newton n’a pas pu passer la journée importante avec lui. Le quart-arrière des New England Patriots a tout de même rendu hommage à son fils sur Instagram, accompagné de plusieurs photos.

Newton a publié une galerie qui le présentait et Chosen au fil des ans. Le premier les montrait assis ensemble sur une chaise, portant des pulls rouges assortis. Un autre les a présentés en smokings – bien que Chosen ait opté pour une veste dorée au lieu d’un noir standard. Il y avait plusieurs autres photos qui montraient le fils de Newton de plus en plus grand, aboutissant à une le montrant au-dessus d’une moto hors route.

“JE T’AIME PLUS QUE LA VIE ELLE-MÊME!!” Newton a écrit dans sa légende Instagram. “ça me tue que je ne sois pas là pour fêter ton 5ème anniversaire de fils !! MAIS papa te souhaite un joyeux joyeux anniversaire joyeux anniversaire K1NG [crown emoji] CHOISI!! [shineTHRUtheSHADE][notFORlikesJUSTforLIFE]. “

Depuis qu’il a rejoint les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour un contrat d’un an, Newton est resté loin de sa famille. Il a vécu dans le Massachusetts tandis que sa famille est restée en Caroline du Nord. Le quart-arrière a été interrogé sur la décision de rester loin de sa famille après la troisième semaine de la saison 2020, et il a répondu en expliquant qu’il était “en voyage d’affaires” et qu’il se concentrait sur la conduite des Patriots aux séries éliminatoires.

“Je suis une personne qui prend tout à cœur, je veux dire n’importe quoi”, a déclaré Newton lors d’une apparition au Greg Hill Show de WEEI. “Toute la décision, et ne pas continuer à battre un cheval mort, c’est un voyage d’affaires pour moi. Le fait que je n’ai aucun de mes enfants ici à Boston avec moi et le fait que je n’ai pas pu les voir régulièrement, c’est en soi en colère pour moi. Je me réveille tous les matins en ratant l’enfer de mes enfants, et sachant que si je ne fais pas ce que je suis censé faire, alors ça pourrait être un bon débarras pour moi . C’est aussi sérieux que je le fais et c’est aussi sérieux que ça. “

Newton a également expliqué qu’il avait l’intention d’amener sa famille à Boston éventuellement. Cependant, la pandémie COVID-19 signifiait que ce n’était pas le meilleur moment. Il a également cité le besoin de faire ses preuves auprès des entraîneurs et des joueurs des Patriots quotidiennement comme une autre raison.