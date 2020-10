Cam Newton espérait le meilleur scénario pour son diagnostic de COVID-19. Le quart-arrière des New England Patriots était au Greg Hill Show de WEEI lundi matin et a parlé de tests positifs pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il avait contracté le virus et qu’il avait été dévasté d’apprendre que son coéquipier Stephon Gilmore avait été testé positif cinq jours plus tard.

“Je pense que la plus grande peur ici pour tout le monde était juste ma routine quotidienne, je suppose, du nombre d’heures que je passais dans l’établissement”, a déclaré Newton comme rapporté par USA Today “Et si je l’ai contracté, si quelqu’un aurait eu un rouge drapeau, je pense que ça aurait été moi. Voici une personne qui est ici aussi longtemps qu’il est. Qui était-il autour? Qui a-t-il touché? Et cela m’inquiétait plus, car je ne voulais pas mettre personne d’autre l’équipe en danger pour cela. ” Newton a poursuivi en disant que lorsque Gilmore a reçu le COVID-19, “c’était mon pire cauchemar étant que je ne voudrais jamais rien saboter au moindre degré, parce que je sais ce que nous avons la capacité de devenir.”

Newton a raté le match de la semaine 4 des Patriots contre les Chiefs de Kansas City. L’équipe était au revoir la semaine dernière, mais quelques joueurs ont été placés sur la liste COVID-19 / Réserve. Newton et Gilmore sont revenus à l’alignement pour le match de dimanche contre les Broncos de Denver. Ils ont perdu 18-12, mais Newton était heureux d’être de retour sur le terrain.

“Me voici, je me prépare à quelque chose, puis je découvre la veille (le match des Chiefs) que je ne vais pas y aller”, a déclaré Newton. “Je pensais aussi optimiste que possible. Je me suis dit:” Mec, c’est un faux positif “. Ensuite, cela a fini par être vrai. ” Newton a ensuite déclaré que la situation était “bizarre” parce qu’il ne pouvait rien faire. En ce qui concerne le match, la défaite place les Patriots à 2-3 sur l’année et à deux matchs derrière les Bills de Buffalo pour la tête de l’AFC Est.

“Mon travail ici pour aller de l’avant est de trouver des moyens de gagner des matchs de football et de mettre cette équipe dans la meilleure situation et cela commence simplement par protéger le football”, a déclaré Newton aux journalistes après le match de dimanche. “C’est ce à quoi ce match est arrivé, peu importe ce que les crachats ont été du côté offensif, la défense nous a donné des opportunités en les gardant sur le terrain et c’est ce que nous sommes arrivés, c’est ce que nous ne pouvons demander que comme une attaque que nous avons juste laissée ce match s’échappe par la performance terne de la protection du football. “