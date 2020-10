Cam Newton est le premier grand joueur de la NFL à avoir été testé positif au COVID-19 au cours de la saison, ce qui l’a conduit à rater le match des Patriots contre les Chiefs de Kansas City lundi soir. Alors que Newton s’efforce de retrouver une santé à 100%, il a fait une déclaration sur son processus. Le MVP 2015 de la NFL s’est rendu sur Twitter pour publier une déclaration sur la pandémie COVID-19, qui disait «Portez votre masque» et «Gardez vos distances». Newton est également allé sur Facebook pour envoyer un message à ses fans.

“Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre préoccupation et votre soutien”, a écrit Newton sur Facebook. «Bien que cela soit effrayant, j’espère un prompt rétablissement et je fais tout ce que je peux pour me protéger et limiter toute exposition supplémentaire. Veuillez prendre au sérieux les directives établies par le CDC. Portez vos masques, gardez vos distances avec les autres et lavez-vous les mains régulièrement . Bien que les personnes âgées de 60 ans et plus risquent de tomber gravement malades, je tiens à rappeler à tout le monde que nous courons TOUS le risque d’être infectés par le COVID19. ” Newton a également publié un message via Instagram dimanche.

PORTEZ VOTRE MASQUE • GARDEZ VOTRE DISTANCE pic.twitter.com/0IBolQt3rx – Cameron 1 Newton (@CameronNewton) 7 octobre 2020

En raison du test positif de Newton, annoncé samedi, le match des Patriots contre les Chiefs a dû être repoussé de dimanche après-midi à lundi soir. Avec Newton absent, les Patriots sont allés avec Brian Hoyer comme quart de départ. Les Patriots ont perdu contre les Chiefs 26-10. Mardi, Belichick a parlé du moment où Newton pourrait revenir à l’action.

“Nous le prendrons jour après jour. Aujourd’hui, c’est mardi”, a déclaré l’entraîneur des Patriots Bill Belichick lors de son entretien hebdomadaire sur WEEI, comme le rapporte ESPN. “Je ne vais pas essayer de faire des prédictions ou de lire dans une boule de cristal sur où les choses vont se passer vendredi, samedi ou un autre jour de la semaine. Il y a tellement de facteurs imprévisibles ici. Vous ne pouvez tout simplement pas clouez-les. Nous travaillerons donc avec ce avec quoi nous pouvons travailler. “

Newton a signé avec les Patriots en juin après avoir passé les neuf dernières années avec les Panthers de la Caroline. Lors de ses trois premiers matchs avec les Patriots, Newton a complété 68 pour cent de ses passes et lancé pour 714 verges avec deux touchés et deux interceptions avec une cote de 89,7 QB. Il a également couru pour 149 verges et quatre touchés.