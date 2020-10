Cam Newton est de retour et prêt à faire avancer les choses. Il a été annoncé mercredi après-midi que Newton a été retiré de la liste de réserve / COVID-19 et devrait s’entraîner avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre jeudi. Cela signifie qu’il jouera probablement lorsque l’équipe affrontera les Broncos de Denver dimanche.

Newton a été testé positif au COVID-19 un jour avant que les Patriots ne fassent face aux Chiefs de Kansas City. Le match a été reporté et joué lundi. Brian Hoyer a pris la relève en tant que QB partant des Patriots, mais ce n’était pas suffisant car les Chiefs ont battu les Patriots 26-10. Newton n’a raté qu’un seul match alors que l’équipe avait un congé le week-end dernier. Ils devaient affronter les Broncos dimanche dernier, mais le match a été déplacé à ce dimanche prochain en raison des Patriots ayant un quatrième membre de leur équipe testé positif dimanche matin.

Quelques jours après avoir été testé positif au COVID-19, Newton s’est prononcé sur son diagnostic. “Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre préoccupation et votre soutien”, a écrit Newton sur Facebook. «Bien que cela soit effrayant, j’espère un prompt rétablissement et je fais tout ce que je peux pour me protéger et limiter l’exposition supplémentaire. Veuillez prendre au sérieux les directives établies par le CDC. Portez vos masques, gardez vos distances avec les autres et lavez-vous les mains régulièrement . Bien que les personnes âgées de 60 ans et plus risquent de tomber gravement malades, je tiens à rappeler à tout le monde que nous courons TOUS le risque d’être infectés par le COVID19. ”

Newton a signé avec les Patriots en juin pour remplacer Tom Brady qui est maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay. En trois matchs, Newton a complété 68 pour cent de ses passes et lancé pour 714 verges, deux touchés et deux interceptions. Il a également couru pour 149 verges et quatre scores. Fin septembre, Newton, qui a passé ses neuf premières saisons avec les Panthers de la Caroline, a révélé pourquoi il ne s’inquiétait pas de son contrat d’un an avec les Patriots.

“Vous devez comprendre, c’est littéralement le dernier de mes soucis et si nous devions y mettre une analogie, c’est sous tellement de travail à mon bureau que je ne suis pas vraiment trop concentré dessus”, a déclaré Newton. «J’admire et j’aime la culture des Patriots. C’est un endroit pour moi qui a été thérapeutique.