Cam Newton s’est exprimé après avoir été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre était sur le point de diriger son équipe contre les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, dimanche. Cependant, il a été testé positif au virus vendredi soir, plongeant l’équipe dans une frénésie. L’organisation a mené des tests à grande échelle et la NFL a reporté le match à lundi soir. Maintenant, Newton traite de son état via Instagram.

«Je ne questionnerai JAMAIS le raisonnement de DIEU; je répondrai toujours par« OUI SEIGNEUR »‼ ️», a écrit Newton à côté d’une photo en noir et blanc de lui-même. «J’apprécie tout l’amour, le soutien et les BIEN SOUHAITS.

La nouvelle de l’état de Newton a été annoncée pour la première fois samedi matin. Ce message sert de première confirmation officielle que Newton a été testé positif, étant donné que les Patriots n’ont pas nommé le joueur en question.

“Tard hier soir, nous avons reçu un avis selon lequel un joueur des Patriots a été testé positif au COVID-19”, a déclaré l’équipe dans un communiqué publié samedi. “Le joueur est immédiatement entré en auto-quarantaine. Plusieurs autres joueurs, entraîneurs et membres du personnel qui ont été en contact étroit avec le joueur ont reçu des tests au point de service ce matin et tous ont été négatifs pour le COVID-19.

“Nous sommes en étroite consultation avec la NFL, ainsi qu’avec notre équipe de médecins et spécialistes indépendants, et suivrons leurs conseils concernant notre voyage prévu à Kansas City et notre match contre les Chiefs. La santé et la sécurité de notre équipe, ainsi que notre adversaire, sont de la plus haute priorité. “

Le match reprogrammé sera diffusé lundi soir sur CBS à 18 h 05 HE. Brian Hoyer devrait remplacer Newton, étant donné qu’il sera toujours en quarantaine à ce moment-là.