La nouvelle a fait surface mercredi que John “Ecstasy” Fletcher, le co-fondateur de Whodini, était décédé à l’âge de 56 ans. Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle, y compris Deadline, mais ce site a fait une erreur et a utilisé une photo de Cam Newton au lieu de Fletcher. Le personnel de Deadline a finalement réalisé l’erreur et supprimé le tweet original mettant en vedette le quart-arrière bien habillé. Cependant, les gens avaient déjà pris des captures d’écran montrant la mauvaise image sélectionnée. De plus, une explosion de courriels était sortie qui présentait le visage de Newton.

Les utilisateurs de Twitter ont vu l’image incorrecte et ont réagi avec une variété de commentaires en colère. Beaucoup ont dit que Deadline était irrespectueux avec sa nécrologie. D’autres ont déclaré que le point de vente avait simplement recherché une image comportant un grand chapeau avant de publier l’article. Les commentaires se sont poursuivis bien après que Deadline ait supprimé le tweet original, au point qu’une personne a déclaré qu’elle “ne pouvait pas faire confiance” au point de vente en écrivant des articles sur COVID-19 ou d’autres sujets sérieux en raison de sa confusion avec Newton et Fletcher.

Vous ne pouvez même pas comprendre la différence entre Cam Newton et ce rappeur décédé et nous sommes censés vous prendre, vous et @DEADLINE, au sérieux? Je crois que non. – David Lee (@GARaidersFan) 24 décembre 2020

Est-ce que Cam Newton va bien? – GatorGum (@gator_gum) 24 décembre 2020

prevnext

Awww merde! Cam Newton est mort? – David Lee (@GARaidersFan) 23 décembre 2020

Toujours se précipiter vers le titre. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ – Captain Cristobal (@CRS_One) 23 décembre 2020

prevnext