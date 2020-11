C

amelot, opérateur de la loterie nationale, a déclaré aujourd’hui que les ventes avaient chuté de moins de 2% au cours du dernier semestre malgré le chaos dans les magasins causé par les verrouillages de Covid.

Les chiffres seront surveillés de près au fur et à mesure que la Commission des jeux de hasard a entamé le processus de sélection de la prochaine société qui dirigera la loterie.

Après un premier plongeon de 18% dans les premières semaines de la crise pandémique en mars, Camelot a lancé un blitz publicitaire pour encourager les joueurs à aller en ligne plutôt qu’en magasin.

Cela a généré 1,3 million de nouvelles inscriptions en ligne et déclenché une flambée des ventes numériques.

Dans l’ensemble, les ventes numériques ont bondi de 455,2 millions de livres sterling et le commerce de détail a chuté de 522 millions de livres sterling au cours du semestre jusqu’au 26 septembre.

L’argent distribué à de bonnes causes a chuté de 13 millions de livres sterling à 863,7 millions de livres sterling – une baisse de 1,5%, ce qui était légèrement inférieur à la baisse de 1,7% des ventes.

Camelot a reporté un certain nombre de ses grandes promotions dans les premiers mois de la crise, tandis que son jeu Euromillions en collaboration avec les loteries espagnole et française a été frappé par l’Espagne annulant certains de ses jeux.

Nigel Railton, directeur général, a déclaré: «Croyez-le ou non, c’est notre deuxième meilleur premier semestre de tous les temps, mais cela ne reflète peut-être pas le changement sismique que nous avons dû faire au cours de la période. Alors que nous entrions dans la pandémie, 70% de nos activités provenaient de magasins de détail et cela a chuté de 30% du jour au lendemain. C’était vraiment assez alarmant.

Il a déclaré que le groupe était entré dans la crise en bonne forme après une restructuration de 2017 qui avait conduit à une plus grande publicité autour du fonds de billets de loterie pour les bonnes causes et à des prix plus réguliers, mais plus petits, pour les joueurs de loto.

La Commission des jeux de hasard juge les offres de nombreux concurrents, dont le géant européen de la loterie Sazka, qui a nommé le mois dernier l’ancien chef d’Air Miles et le vice-président du comité d’organisation de Londres 2012, Sir Keith Mills, pour diriger leurs efforts.

Le groupe Sazka exploite actuellement des loteries en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie et en Autriche, avec un chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 17,5 milliards d’euros.

Pendant ce temps, la presse spécialisée dans les jeux vidéo rapporte que les Portugais Sugal et Damani, de l’Inde, feront une autre offre pour l’UKNL, bien que peu de détails soient disponibles à ce jour.

Un autre soumissionnaire présumé est Northern & Shell de Richard Desmond, opérateur de la UK Health Lottery.

Railton a déclaré: «La Commission des jeux de hasard mène un bon processus. Je pense que Camelot a très bien fait ces six derniers mois difficiles mais comment cela alimente la compétition [to win the next franchise] n’est pas ma préoccupation.